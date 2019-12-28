Bilim İnsanları Kayıp Orman Alanını Açıkladı

‘Royal Statistical Society’s’ yani Kraliyet İstatistik Kurumu’nun, son on yılın en acil sorunlarına ışık tutan bir istatistik yarışmasındaki rakamlar jürileri dehşete düşürdü.

23 Aralık'ta düzenlenen yarışmanın kazananı çok önemli bir olayı da gözler önüne serdi. Amazon’da azalan orman alanı 8.4 milyon futbol sahası, yani 38.524,256 kilometre kare büyüklüğüne denk geliyor.

Bu istatistik, konunun sadece bir görüntüsünü veriyor. 2010 yılından bu yana kilometrelerce yağmur ormanı; sığır çiftliği, ağaç kütüklerinin kesilmesi ve palmiye yağı endüstrisi gibi çok çeşitli ticari gelişmelerden dolayı değiştirildi.

Ayrıca komitede yapılan ormansız alan hesaplaması, Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün ormansızlaşma izleme sonuçlarına ve FIFA’nın futbol sahası boyutları hakkındaki düzenlemelerine dayanmaktadır.

Ormanları korumak için bazı nedenler

Her şeyden önce Amazon yağmur ormanlarında 20 milyon ile 30 milyon insan yaşıyor ve bu coğrafyada bulunan insanların hayatta kalması buradaki ormanlara bağlı olarak gösteriliyor. Bunun yanında Amazon ormanları, yok olma riski taşıyan binlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

İkincisi, dünyadaki tatlı suyun beşte biri, atmosfere su buharı salarak su sağlayan Amazon Havzası tarafından karşılanıyor.

Mahsullerin üçte biri yok oldu

Bu on yıl boyunca Amazon’un ormansızlaşması, en çok Brezilya’yı etkiledi. Sao Poulo eyaletindeki bazı çiftçiler, kuraklık sırasında oluşan su sıkıntısı nedeniyle mahsullerinin üçte birinden fazlasını kaybettiklerini söylüyorlar. Hükümet ise çiftçiye, kayıplarının karşılanması için 300 milyon dolar tutarında destek sağlayacağına söz verdi.

Amazon yağmur ormanları, 180 milyar tondan fazla karbonu depoluyor. Ormanda bulunan ağaçlar kesildiğinde veya yandığında, ağaçta bulunan karbon atmosfere geri salınıyor. Araştırmalar ise karbon emisyonlarının ton başına yaklaşık 417 dolara mal olduğunu gösteriyor.

Yine Amazon, Kasım 2018’de yapılan araştırmaya göre hiçbir zirai işlem veya zarar görmezse her yıl depoladığı karbondan dolayı 8 milyar dolar para üretebiliyor.

“Amazon ormanlarının kurtarılması, ekonomimiz için engel”

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Amazon’u kurtarmanın ekonomik büyümeye engel olduğunu ve konuya ilişkin “Önemli olan Amazon Havzası’nın üstündeki değil altında zenginliktir.” İfadelerini kullandı.