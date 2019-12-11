Dünya'nın Oksijen Bakımından Nasıl Zenginleştiği Açıklandı

Dünya'nın oksijen bakımından zengin olması beklenmedik bir şekilde sanıldığından daha kolay olmuş olabilir. Oksijenin yükselişinde aslında canlı organizmalara çok daha az ihtiyaç duyuluyor.

Yapılan yeni bir araştırma, oksijen bakımından zengin atmosferlere sahip gezegenlerin düşündüğümüzden daha yaygın olabileceğini öne sürüyor. Çalışmanın yazarlarından İngiltere, Leeds Üniversitesi'nden Lewis Alcott, oksijen oluşumunun sadece Dünya için değil diğer gezegenler için de kolay olabileceğini belirtiyor.

Dünya tarihinin ilk 2 milyar yılı boyunca, havada oksijen yoktu. Ancak bu durum, düşük oksijen seviyelerinin ilk ortaya çıktığı 2.4 milyar yıl önce Büyük Oksidasyon Olayı ile değişti. Oksijenin ortaya çıkışı oksijeni atık bir ürün olarak serbest bırakan fotosentetik bakterilerin evrimi ile ilişkilendirildi. Oksijen seviyeleri daha sonra 800-540 milyon yıl ve 450-400 milyon yıl önce olmak üzere iki kez daha yükseldi.

Bilim daha önce oksidasyon olayları önemli evrimsel değişimler veya tektonik faaliyetlerle ilişkilendirerek açıklamaya çalışıyordu. Örneğin, oksijenin yükselişi toprak bitkilerinin yayılmasıyla bağlantılı olarak açıklanıyordu.

Aslında kilit nokta, Dünya'nın oluşumundan sonra yavaş yavaş soğuması ve soğudukça, oksijenle reaksiyona giren ve havadan uzaklaştıran kükürt dioksit gibi volkanik gaz salınımının azalması. Ekip, bu değişimin gezegenin etrafındaki oksijen döngüsünü nasıl etkilediğini modellediğinde, şimdiye kadar bilinen oksidasyon olaylarına karşılık gelen 3 keskin artış gözlemlediler.

İlk olarak Büyük Oksidasyon Olayı gerçekleşti çünkü bakterilerin ürettiği oksijen havadaki volkanik gazları bastırdı. Daha sonra oksijen seviyeleri, fazla oksijenin karadaki minerallerle reaksiyona girmesi nedeniyle milyonlarca yıl boyunca sabit kaldı. Ardından ikinci yükselme meydana geldi çünkü fazladan oksijen, fosfor içeren maddelerin yapısını değiştirdi ve denizdeki tortullara inme ihtimalini arttırdı.

Fosfor hayati bir besin maddesi ve bu değişiklik, daha fazla oksijenin havaya ve denizin yüzey tabakalarına geçmesini sağladı. Böylece daha fazla organizma hayatta kalabildi. Aynı değişim, derin okyanuslara da ulaştığında oksijende üçüncü bir keskin yükselişe neden oldu.

Araştırmacılar aynı süreçlerin okyanusları ve kıtaları olan ve oksijeni ortaya çıkarabilecek fotosentezin geliştiği herhangi bir gezegende de yaşanabileceğini söylüyor. Yani yaşam, diğer gezegenlerde de oluşabilir.