Bilime Göre Freddie Mercury Tüm Zamanların En İyi Şarkıcısı

Freddie Mercury’nin ne kadar büyük sanatçı olduğunu tartışmaya gerek yok. Araştırmacılar ise O’nun en büyük olduğundan emin.

Freddie Mercury denince insanın aklına iki şey geliyor; biri bıyığı diğeri de sesi. Hemen hemen herkesin, hayatının bir döneminde dinlediği ve hayran kaldığı bir Queen şarkısı var. (mesela benim hayranı olduğum ilk Queen şarkısı, o dönemki adı Efes Pilsen, şimdi ise Anadolu Efes olan basketbol takımımızın Koraç Kupası’nı kazandığı dönem salonda çalınan We Will Rock You.)

Avusturyalı, Çek ve İsveçli bilim insanları bir araya gelip bir araştırma yapmışlar. Bu araştırmaya göre ortalama vibrato 5.4 Hz ila 6.9 Hz arasında değişiyor. Bu vibrato denilen şey ise sesin yarattığı titreşim etkisi. Saniyelik titreşim arttıkça hem söyleyenin boğazı hem dinleyenin kulağı rahat ediyor. Yani bu vibrato ne kadar artarsa ses o kadar güzel. Freddie Mercury’nin sesinin vibratosu 7.04 Hz. (Vibrato adlı bir de araç var, bu araç ile işitme engelliler müziği titreşim olarak hissedebiliyor. Adamın sesi işitme engellileri bile etkileyebiliyor yani.)

Logopedics Phoniatrics Vocology’de yayımlanan araştırmada temel yaklaşım ise “seslerin insanlar tarafından nasıl algılandığını bulmak ve titreşimler ile ses algısı arasındaki ilişkiyi açıklamak üzerine” kurulmuş. Yani insanlar hangi seslere kalın, hangisine ince diyor, güzel dedikleri sesler kaç hz, beğenmedikleri sesler kaç hz, bunlara göre inceleme yaparsak kimin sesi daha güzel şeklinde değerlendirilmiş. Kazanan ise Freddie Mercury.

Ünlü sanatçının hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filmi de yakın zamanda vizyondaki yerini almıştı.