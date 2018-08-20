14 Bin Yıl Önce Yaşamış Maya Kadının Yüzü Yeniden Çizildi

14.000 yıl önce hayatını trajik bir şekilde kaybeden kadının iskelet kalıntılarının %80’i yüzeyin 386 metre altında bulundu ve bilim insanları bu sayede Maya kadını yüzünü yeniden şekillendirdiler.

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen doğa bazı kalıntıları çok fazla eskitmiyor. Bu noktada bilim insanları araştırmaları sonucu, Maksika Sistema Naranjal’da bulunan bir su altı mağarasında 14.000 yıl önceden kalmış bazı kalıntılara rastladılar. Elde edilen bulgular hayatını kaybeden bir Maya kadına aitti.

Yüzeyin 386 metre altında karşılaşılan bulgular, Maya kadının yüzünün şekillenmesinde oldukça işe yaradı. Havva veya Naharon Kadını olarak adlandırılan kadının yüz hatları, Brezilyalı bir 3D tasarımcı tarafından fasiyal rekonstrüksiyon kullanılarak uyarlandı. Yaşadığı dönemdeki haline benzetilmeye çalışılan Maya kadını, iddialara göre öldüğünde 20-25 yaşlarında ve 1.40 santimetre boylarındaydı.

Sualtı araştırmacısı Octavio del Rio tarafından keşfedilen kalıntılar, orijinal iskeletin yaklaşık %80’ini içeriyordu. 22.6 metrelik bir alan içerisinde bulunduğu ifade edilen kalıntıların arasında aynı trajik ölüme maruz kalmış başka insanların da olduğu belirtildi. Toplamda 8 kişinin olduğu kalıntıların yaşları ise 11.000-14.000 arasında değişkenlik gösteriyor.