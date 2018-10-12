140 Milyon Yıllık Genlerle Mutant Böcek Üretildi

Genetik yapısıyla insana çok benzeyen meyve sinekleri kullanılarak, 140 milyon yıllık genlerle mutant bir böcek üretildi.

New York Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacılar, 140 milyon yıl öncesinden kalan genleri yeniden oluşturarak meyve sineklerine enjekte etti. Çalışma sonucunda oldukça zorlu yaşam şartlarında bile hayatta kalan meyve sineklerinin zaman içerisinde gen değişimlerinin gözlemlenmesi planlanıyor.

eLife adlı dergide yayınlanan bilimsel çalışmaya göre ekip gen yerleştirme tekniklerini kullanarak, günümüzdeki meyve sineklerine tarih öncesinde var olan proteinleri entegre etti. Bu sayede mutant bir canlı elde eden bilim insanları, kafası daha hızlı gelişen bir canlı ile karşılaştı. Günümüzdeki meyve sinekleri, kafasını geliştirmek yerine vücudunun iki farklı bölgesinde kuyruk geliştiriyor ve çabuk ölüyorlar.

Araştırma için neden meyve sineği seçildi?

Meyve sineklerinin genetiği ile homo sapiens türünün şaşırtıcı derecede ortak noktası bulunuyor. Örneğin insanlarda hastalığa sebep olan genlerin %75'i meyve sineklerinde de bulunuyor. Hatta bu benzerliğin farkında olan NASA da uzaya çıkarılacak ilk hayvan olarak meyve sineklerini seçmişti.

Bu bağlamda meyve sineklerinin incelenmesi, insanın genetik yapısının da çözülmesi konusunda fazlasıyla aydınlatıcı olacak.