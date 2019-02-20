2100'e Kadar Yazların Nasıl Değişeceği Açıklandı

PNAS dergisinde yayınlanan araştırmaya göre yaz ayları gittikçe daha sıcak geçecek ve fırtınalar olacak.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Charles Gertler ve Paul Gorman, yeni dönemde iklim değişikliklerinin yaz aylarının çok daha sıcak geçeceğini açıkladı. Dünyadaki fırtınalar ve şiddetli rüzgarlar, yerini oldukça dengesiz ve sıcak hava şartlarına bırakacak.

Küresel ısınma ile birlikte kış aylarında aşırı sıcaklar ve yaz aylarında ani soğuk hava dalgaları da bekleniyor. Öyle ki 2012 yılında Kırım'da sel meydana gelmiş, 2010 yılında ise Rusya'da beklenmedik bir yaz sıcağı yaşanmıştı.

İki bilim insanına göre, dünya nüfusunun yoğunlukta olduğu yerlerde depolanan ortalama potansiyel enerji, her 10 yılda bir %1.5 oranında azalmakta. Bu gelişmeler ışığında dünyadaki atmosfer, hisrosfer ve yeryüzü arasındaki enerji döngüsü sürekli değişecek ve yaz ayları git gide daha sıcak, nemli ve yorucu bir hal alacak.