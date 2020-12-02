300 Saatte 3 Milyon Galaksinin Haritasını Çıkarıldı

Avustralya'da radyo teleskobu kullanan araştırmacılar bir rekor kırdı. Ekip, 300 saat gibi kısa bir sürede 3 milyon galaksinin haritasını çıkarmayı başardı.

ASKAP (Avustralya Kilometre Kare İzci Dizilimi) adlı radyo teleskobu, güney yarımküre gökyüzünü görüntülerken bir de rekor kırmayı başardı. Dev radyo teleskobu, 300 saatlik sürede 3 milyon galaksinin haritasını çıkarmayı başardı.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmada kullanılan ve Avustralya'nın batı kısmında yer alan teleskop, gökyüzünün %83'lük bir kısmının haritasını çıkardı. Teleskobu geliştiren Avustralya Bilim Ajansı CSIRO, ortaya çıkan sonucu "evrenin yeni atlası" olarak nitelendirdi.

Uzayın haritası çıkıyor

Rapid ASKAP Continuum Survey adı verilen çalışma için bir noktada evrenin Google Haritalar'ı diyebiliriz. Bu defa haritamız daha üç boyutlu olsa da milyonlarca galaksi bu haritada bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Genel yapısı ise pek de alışılmadık değil.

Son gelişmelerle birlikte CSIRO çalışmasında bugüne kadar fark edilmemiş yaklaşık 1 milyon galaksi de ortaya çıkarılmış oldu. CSIRO'nun başındaki isim olan Larry Marshall, bu çalışmayla evrenin en derin sırlarının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Dr. Marshall yaptığı açıklamada "ASKAP, asırlardır sorulan evrenin gizemleri hakkındaki sorulara en yeni bilim ve teknolojiyi uygularken dünyanın dört bir yanındaki astronomları da zorlukların üstesinden gelmeleri için yeni keşiflerle destekliyor" ifadesini kullandı.

Milyonlarca yeni galaksi keşfedilecek

CSIRO bu çalışmada 903 farklı görüntüyü bir araya getirip karşılaştırarak harita için gerekli verileri topladı. Gelen toplamda 13,5 exabytelık veri (135.000.000.000 GB) de kurumun yazılım ve donanımları ile işlenerek bu çalışma gerçekleştirildi.

Dr. Marshall, gelecek araştırmalarda on milyonlarla ifade edilen sayılarda yeni galaksilerin tespit edilmesini beklediklerini söylüyor. Araştırmanın bir diğer önemli yanı ise artık belli bir bölgede yıldız haritası oluşturmak isteyen bilim insanlarının yıllar yerine haftalar içinde sonuç alabilecek olması olarak gösteriliyor.

Son yıllarda radyo teleskopları gittikçe daha da fazla ilerliyor. Daha önce de bir kara deliğin ilk görüntüsü gibi bazı büyük keşifler radyo teleskoplarıyla gerçekleştirilmişti. Bu teknoloji daha çok keşif vaat ediyor.