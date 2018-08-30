3D Yazıcılar İle Biyonik Göz Üretiminde Önemli Gelişme

Görme engelli bireylerin görme yetilerini yeniden kazanmalarını sağlayan biyonik gözler ile ilgili ümit vadeden bir gelişme yaşandı.

3D yazıcıların hayatımızdaki yeri sürekli olarak genişliyor ve kullanım alanları da artıyor. Özellikle tıpta farklı alanlarda kullanılan 3D yazıcılar ile ilgili son gelişme ise biyonik göz üretimi ile ilgili. Advanced Materials'da yayınlanan yeni bir araştırma raporuna göre Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, 3D yazıcılar ile göz küresi şeklinde bir yüzeye ışık sensörleri eklediler.

Araştırma ekibi, çalışmaların henüz yolun başında olduğunu ve çok yol katedilmesi gerektiğini belirtiyor; ancak proje başarılı bir şekilde tamamlanırsa görme engelli bireyler bu 3D yazıcılar ile üretilen biyonik gözler sayesinde görme yetilerini geri kazanabilecek ve aynı zamanda görme bozuklukları yaşayan bireyler de biyonik gözlerden faydalanabilecek.

Pek çok farklı materyalin bir arada kullanıldığı bu göz küresi üzerine eklenen ışık sensörleri, ışığı elektriğe çevirebiliyor ancak henüz nakledilebileceğine ya da beyin ile senkron bir şekilde işlevsel bir göz olarak çalışabileceğine dair bilgi mevcut değil.

Yaklaşık bir sene boyunca bu yeni biyonik göz üzerinde çalışan bilim insanlarına göre her ne kadar henüz yapılması gereken çok şey olsa da elde edilen başarı da oldukça kritik ve biyonik gözlerin gelişiminde önemli bir adım. Bir sonraki hedef ise ana malzeme olan cam yerine doğal bir göze implante edilebilen, yumuşak bir malzemeye baskı yapmanın bir yolunu bulmak ve ekip bu adımların hayata geçebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.