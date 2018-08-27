Bilim İnsanları Dinozorların DNA Yapısını Keşfetti

Yapılan bir araştırma ile bilim insanları, dinozorların DNA yapısını keşfetmeyi başardılar.

150 milyon yıl boyunca Dünya üzerinde bulunan dinozorlar, bundan yaklaşık 65 milyon yıl önce nesillerinin tükenmesi nedeniyle gezegenimizden silinmişlerdir. Günümüzde dinozorların kemikleri bulunmuş olsa da DNA'ları silinmiş bir vaziyetteydi ancak bilim insanları, dinozor DNA'sının neye benzediğini tahmin etmenin bir yolunu bulduklarını açıkladılar.

Birleşik Krallık'ta bulunan Kent Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, günümüz kaplumbağalarının ve kuşlarının DNA'larını kullanarak 255 milyon öncesine dayanan bir DNA tarihini bir araya getirebildiler. Dinozorların dikenli, son derece uzun boyunlu ve hatta avların kemiklerini ezen canlılar olduğunu biliyoruz ve bu özellikleri kuşlarda sıkça görmüyoruz, bu yüzden DNA'larının düzenlenme şekli ilk bakışta biraz garip gelebilir.

Ancak araştırma ekibi dinozor DNA'sının tarih boyunca oldukça kararlı olduğuna inanıyor. Mayıs ayında Nature Communications'da yayınlanan araştırma sonuçları bugün gördüğünüz kuşların, eski akrabaları olan dinozorlara çok benzer bir DNA'ya sahip olduklarını gösteriyor. Ekip ayrıca DNA'nın organize ediliş biçiminin evrimsel başarı için bir plan sağladığını öne sürüyor çünkü DNA yapılarının varyasyon üretebildiğini ve böylece doğal seçilimi kolaylaştıracak hayvanları canlı tutabildiğini keşfetmiş durumdalar. Günümüz kuşlarında bu kadar çok varyasyon görmemizin nedeninin de bu olabileceği düşünülüyor.