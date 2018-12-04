Açık Beyin Ameliyatlarının Yerine Geçebilecek Bir Teknoloji

Açık beyin ameliyatları, kulağa epeyce korkutucu geliyor olabilir. Kafatasında delik açılmasını ve beyne müdahaleyi gerektiren bu ameliyatlar oldukça riskli olabiliyor. Neyse ki yakında yeni bir alternatif gelecek.

Parkinson, epilepsi gibi hastalıkların semptomları bazen çok ağır hale gelebiliyor. Bu durumlarda, hastalara açık beyin ameliyatı yapılmasından başka bir alternatif kalmıyor. Yeni geliştirilen stent çubuğu ise hastalar için yeni bir umut olacak.

Bu sistemde, hastanın kafatasının delinmesi gerekmiyor. Boyundan açılan ufak bir damar yoluyla beyne gönderilen stent çubuğu, beynin hedeflenen bölgesini uyararak hastalara yardımcı oluyor.

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) adlı sistem, yıllardır kullanılan bir yöntem. Bu yöntemin sakıncası ise kafatasının bir kısmının çıkarılmasın, yerine elektriksel sistemler ve kablolar takılmasını öngörüyor. Alzheimer hastalarına, felçlilere ve depresyondaki kişilere olumlu etkileri olduğu da biliniyor. Bununla beraber, oldukça riskli bir süreç ve her şey iyi gitse bile vücut, protezi kabul etmeyebiliyor. Her ne kadar kafatasından elektrik dağıtımı yaparak bedene daha az müdahale gerektiren yöntemler geliştirilmiş olsa da yeterli seviyede değiller.

Yeni stent çubuk ise, boyundan açılan bir damar yolundan sokuluyor ve X-Ray ile takip edilerek, ihtiyaç duyulan bölgeye gönderiliyor.

2012 yılında başlayan çalışmaları yöneten Melbourne Üniversitesi’nden Dr Nicholas Opie, artık bu işlemler için açık beyin ameliyatı gerekmemesinin, hastaların sağlığı için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Böylece hastalar daha az hastalık kapma riski ile karşı karşıya kalıyor. Bir günde yapılabilen bu yeni işlemde doğrudan beyne temas olmaması da olumlu bir özellik olarak gösteriliyor.

Beynin motor korteksine gönderilen bu cihaz, mikrokablolar ve mikrosondalardan oluşuyor. Stent çubuğun üstündeki farklı sondalar, beynin farklı kısımlarını uyarıyor, böylece beyin aktivitelerini düzenlemek mümkün oluyor. Opie, tasarıma son halini vermek için göz önüne alınması gereken pek çok şey olduğunu söylüyor.

Damarı tıkama riski olmadan, kullanabilecekleri en büyük sondaları ve vericileri kullanmanın büyük bir meydan okuma olduğunu söyleyen Opie, bunu başarmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söylüyor.

Koyunlarda test edilen cihazlar çift yönlü olarak çalışıyor. Cihaz, beyinde elektrik uyarıları ürettiği gibi beynin kendi ürettiği elektriksel akımları da takip ediyor. Bu da gelecekte daha gelişmiş protezlerin yolunu açıyor. Örneğin protez kolla çalışan bir stent çubuğu, kolun doğru şekilde yumurta tutabilmesini ve ne sıkıp kırmadan, ne de gevşek tutup düşürmeden yumurta taşınmasını mümkün kılacak.

Opie’ye göre felçlilerden epilepsi hastalarına, OCD hastalarından derin depresyondaki hastalara kadar herkese bu cihazla tedavi sağlamak mümkün.

Cihazın ilk klinik denemeleri 2019 yılında yapılacak. Ekibin çalışması Nature Biotechnology dergisinde yayımlandı.