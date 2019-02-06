Bundan 300 milyon önce, daha henüz süper kıta yeni yeni ayrılırken Afrika buzullar altındaydı. Bilim insanları, o zamanlardan kalma buzul izleri buldu.

Namibya’nın kuzeyinde bulunan Twyfelfontein volkanik çölüne bakıp da bölgenin bir zamanlar buzulların altında olduğuna inanmak güç. Bilim insanları o dönemin izlerini sürmeyi başardı.

Jeologlar Graham Andrews ve Sarah Brown, Namibya’da toprak katmanları araştırmaları yapan ilk bilim insanları oldu. Jeologların yaptıkları çalışmaların sonuçları ise oldukça şaşırtıcı oldu.

Bölgenin bir dönem ana buzul akıntılarına ev sahipliği yaptığı ortaya çıkarken, bölgedeki buzul hareketleri bugün Antarktika’da görülen buzul hareketlerine denk seviyedeymiş.

Namibya’da yaptıkları bir arazi çalışmasında, West Virginia Üniversitesi’nde görevli olan bu iki jeologun dikkatini bölgedeki tepeler çekti. Namibya’nın tepeleri düz ve uzun olmalarıyla biliniyorlar.

Andrews, “Neyle karşı karşıya olduğumuzu hemen anladık çünkü ikimiz de dünyanın daha önce buzullar altında kalmış olan kısımlarında büyüdük. Ben Kuzey İrlanda’da, Sarah ise Illionis’te büyüdü.” diyor.

Andrews’e göre bölgenin geçmişi açık olsa da konu üzerinde yapılmış olan bir çalışma yok. Bu durumu oldukça şaşırtıcı bulan jeologlar, konuyla ilgili olarak çalışmaları kendileri yürütmeye karar verdi. Google Earth görsellerini kullanan Andrews ve ekibi, Namibya tepelerinin geçmişte bölgede bulunan buzullar nedeniyle oluşup oluşmadığına karar verdiler.

Araştırma sonucunda bölgenin kayaları arasındaki büyük, geniş oluklar ortaya çıkarıldı. Volkanik zeminde 800 metre derinliğe ulaşabilen bu yarıkların sebebi ise bölgede hızla hareket eden büyük buz kitleleri gösteriliyor.

Sonuçlar, bölgedeki devasa buzul hareketinin ilk bulgularını gösteriyor. Buradaki buzul hareketleri, Paleozoik Çağ’ın sonunda Afrika’yı saran buzullar bu akış nedeniyle eridi. Eriyen buzullar bugünkü Brezilya kıyılarında okyanusa karıştı.

Araştırma ile birlikte bazı eski çalışmaların sonuçları da onaylanmış oldu. Afrika ile Güney Amerika’nın antik dönemde yan yana olduğu ve Afrika’nın kutup bölgesinde bulunduğu söyleniyordu.

Araştırma, PLOS One’da yayımlandı.