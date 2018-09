40.000 Sene Boyunca Korunmuş At Fosili Keşfedildi

Rus ve Güney Koreli bilim insanlarından oluşan bir ekip, Sibirya'da 40.000 sene önce ölmüş bir atın neredeyse kusursuz şekilde korunmuş bedenini keşfetti.

Bilim insanlarından gelen yeni bir habere göre mamutları hayata döndürme anlamında oldukça önemli olacak bir keşif yapıldı. Sibirya'da bulunan antik bir at fosili, bilim insanlarına göre klonlama ve yok olmuş canlı türlerini hayata döndürme anlamında önemli bilgiler verebilir.

Dondurucu soğuğun canlı bedenini ne kadar iyi koruduğuna da kanıt olan bu keşifte, yaklaşık 40.000 sene önce yaşamış bir yavru at fosili bulundu. Fosil, derin buz tabakasının altında binlerce yıl boyunca çok iyi korunmuş ve araştırma ekibi, yavru attan elde edilecek hücre örnekleri sayesinde bu canlıyı klonlamayı hedefliyor. Öldüğünde henüz 20 günlük olduğu keşfedilen yavru at, aslında bir tür geçiş formu ve klonlama uzmanı Profesör Hwang Woo Suk, at üzerinde yaşayan DNA materyallerini araştırmak için özel olarak araştırmaya katıldı.

Gerekli veriler elde edildikten sonra DNA'nın yaşatılması için soyu tükenmiş olan bu Lenskaya cinsine benzer bir at türünün kısrağı taşıyıcı olarak kullanılacak ve bu sayede türün hayata döndürülmesi sağlanacak. Bilim insanları bu yöntemi aynı zamanda mamutları hayata döndürmek için filler ile de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Birbirinin geçiş formu olan ve benzer biyolojik yapıya sahip olan canlı türleri arasında uygulanabilen bu yöntem sayesinde aynı zamanda gelecekte yok olacak olan türler için de önemli bir çalışma alanı açılmış oluyor.

Araştırma henüz oldukça yeni ve ekip, bu konu üzerinde titizlikle çalışıyor. Bulunan at fosilinden elde edilecek tüm verilerin incelenmesi sonrasında ise uygun koşullar oluştuğunda çalışmanın hayata geçirilmesi bekleniyor.