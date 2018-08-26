Bilim İnsanları, Antimaddeyi Soğutmayı Başardı: Neden Önemli?

Hala antimaddenin ne olduğunu anlaşılmaya çalışılırken, bilim insanları onunla oynamaya hazırlanıyor.

Bilim insanları geçtiğimiz çarşamba Nature adlı jurnalde araştırmalarını yayınladı. CERN’deki (Avrupa Nükleer Araştırmalar Konseyi) fizikçiler, lazer kullanarak antimaddeyi soğutmaya bir adım daha yaklaştılar. Bu, antimaddenin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için büyük bir kilometretaşı.

Antimadde, temel olarak bildiğimiz maddenin tam zıttı özelliklere sahip. Protonların içi artı yüklerle doluyken, bunun antimadde karşılığı olan antiprotonlar, aynı kütleye sahip olup eksi yüklerle dolu.

Elektronların karşılığı olan antiparçacık ise pozitron. Aynı şekilde bunlar da elektronlarla aynı kütleye sahipken pozitif özellik taşıyorlar.

Bir parçacık, kendisinin antiparçacığıyla karşılaştığında birbirlerini karşılıklı olarak iptal ediyorlar (ya da yok ediyorlar). Teoride, Büyük Patlama ne kadar madde ürettiyse, bir o kadar da antimadde üretmiş olmalı ve sonuçta da hepsi birbirini yok etmeli. Ancak gerçekleşen şey bu değil: Evrende maddeden çok antimadde var.

Araştırmacıların ise bunun neden böyle olduğu hakkında en ufak bir fikri yok. Çünkü konu üzerinde çalışması çok zor. İşte bu yüzden CERN’deki bilim insanları antimaddeyi soğutup çalışmaları hızlandırmayı, böylece antimaddenin ne olduğunu biraz daha öğrenmeyi umuyorlar.

Araştırmacılar, ALPHA (Lazerli Antihidrojen Fizik Cihazı) adlı cihazı kullanarak antiprotonları pozitronlarla birleştirerek antihidrojen atomlarını oluşturdular. Daha sonra, bu atomları bir vakum ortamında manyetik olarak hapsedip lazer ışınları gönderdiler. Bu, antihidrojen atomlarının Lyman-alpha seviyesine geçmesine sebep oldu. Lyman-alpha seviyesi ise, normal hidrojen atomlarının geçebileceği en temel seviye.

Antihidrojenin normal bir hidrojen atomu gibi davranması, antihidrojeni soğutabilmek için atılmış en önemli adımlardan bir tanesi. Eğer benzer bir durum, diğer atomlar için de gözlenebilirse bilim insanları için her şey daha kolay olacak.