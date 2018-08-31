Arktik'teki Buzullar Kısa Sürede Eriyebilirler

Yale Üniversitesi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü’nden bilim insanları, küresel ısınma konusunda yeni bir tehditten söz etti.

Science Alert'in haberine göre, bilim insanları, Arktik okyanusunun derinliklerindeki suyun ısınmasının dünya adına ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Arktik'teki suyun derinliklerinde büyük miktarda sıcak ve tuzlu su bulunduğunu kaydeden bilim insanlarına göre, bu su eninde sonunda üste çıkacak ve bu da kutup buzlarının erime sürecini hızlandıracak.

Araştırmacılar, Arktik okyanusunun derinliklerindeki ısının 1987 yılından bu yana 2 kat arttığını vurguladı.

Yale Üniversitesi'nden Mary-Louise Timmermans, "Şayet bu su, üst katmandaki suya karışırsa ortaya çıkacak ısı, yılın büyük bölümünde bu bölgeyi kaplayan buzu eritmeye yeterli olacak" ifadelerini kullandı.

Bunun şu an için acil bir problem olmadığını da dile getiren bilim insanları, bunun, 'bir saatli bomba misali' gitgide daha büyük bir tehlike arz edeceğinden ise emin.