En büyük canlılardan birisi olan balinaların ne kadar büyük olduğunu anlatmak için uzaydan görüntülenebildiklerini söylesek yetecektir.

Cambridge Üniversitesi ve Antarktika Araştırması'nda görevli araştırmacılar, Maxar Technologies DigitalGlobe'a bağlı uyduları kullanarak ilginç bir keşif gerçekleştirdiler. İlginç derken, keşfin kendisi değil, yöntemi.

Balinaların göç yollarını belirlemek isteyen araştırmacılar, bu devasa canlıları saniye saniye izlemek için uydulardan takip etmeyi tercih ettiler. Bu araştırmalar sayesinde deniz biyologları balina nüfusunu araştırma ve göç davranışlarını gözlemleme şansına sahip olacaklar.

HDR kamerlarla incelenen ve aralarındaki iletişim tespit edilen balina türleri arasında Akdeniz'deki Pelagos Tapınağı'nda yaşayan kanat balinaları (Balaenoptera physalus); Meksika kıyısında yaşayan gri balinalar (Eschrichtius robustus); Havai yakınlarında görüntülenen kambur balinalar (Megaptera novaeangliae); ve Arjantin'de güney sağ balinalar (Eubalaena australis) yer alıyor.

Gelişmiş kameralar ve geliştirilmiş çözünürlük sayesinde bu balinaların bu güne kadar çekilmiş en belirgin fotoğraflarına ulaştığımızı belirten Prof. Hannah Cubaynes, karakteristik özelliklerin ilk defa bu görüntülerde ortaya konduğuna dikkat çekiyor.