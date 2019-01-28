Bilim İnsanları, Bilimin Neden Reddedildiğini Açıkladı

Dünyanın şekli, iklim değişiklikleri, evrim, küresel ısınma gibi bazı konularda bilimin açıklamalarının ısrarla reddedilmesinin sebepleri araştırıldı.

Bilim, her yeni gün daha fazla bilgiye ve keşife tanıklık ediyor. Buna karşın bilginin en ulaşılabilir olduğu dönem sayesinde, cehaletin ve beraberinde getirdiği anlamsız cesaretin yok olmasına sebep olacağı düşüncesi de günden güne boşa çıkıyor.

Bilmeme sevdası, aydınlanma karşıtlığı neden?

Bir grup psikolog tarafından gerçekleştirilen araştırma, bilimin reddedilmesinin bilgi ve eğitim seviyesiyle hiçbir alakasının olmadığını ortaya çıkardı. Buna karşın; evrim, aşı güvenliği, dünyanın şekli ile ilgili en basit açıklamaları bile reddeden insanların, en az diğerleri kadar bilimle ilgili olduğunu ve eğitim seviyesinin de yeterli olduğunu ortaya çıkardı.

Oregon Üniversitesi’nden Troy Campbell: “İnsanlar kendi görüşlerini desteklediği zaman olay ve konuları doğru göstermeye çalışıyor. Kendi görüşlerine zıt olduğu zaman direkt reddetmiyor ancak ele alınan durumla daha alakasız olduklarını öne sürüyorlar.”

Yale Üniversitesi’nden Dan Kahan:



“İklim değişikliğinden nükleer enerjiye ve silah kontrolü yasalarının etkilerine kadar sosyal riskler üzerinde çatışmalar başladığı zaman zıt görüşlü insanlar bilimi dürtüklemeye başlıyor.”

Elbette ön yargı kadar insanların 'bilme' konusundaki tembelliği de bu savaşta dikkat çeken unsurlardan biri. Marjinal gibi gözükerek, toplumda var olma ve kendini kabul ettirme çabası da işin içine giriyor. Dünyanın şekliyle ilgili 2 saatlik ciddi bir araştırma yaparak işin gerçeğini öğrenebilecekken, 2 saniyede 'dünya düzdür' demek ve kendini bir anda 'marjinal azınlık' içerisine atmak, hem kolay hem de çekici gelebiliyor.

Özetle bir konuda bir şey bilmekle, bildiğinin sanılması arasındaki fark 'bazı' insanların çok da umrunda olmuyor. Bilgi daha erişilebilir oldukça, bu insanların üşengeçliği ve 'kendini değerli hissedememesi' sorunu da beraberinde geliyor.