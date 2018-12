Bilim İnsanları, Bir Amipe Bilgisayar Problemi Çözdürdüler

Bir tek hücreli canlı olan amipi hesaplama işlemleri için kullanmayı başaran bilim insanları, geleneksel bilgisayarlara yeni bir alternatifin yolunu açıyor.

Keito Üniversitesi’nden başını Masashi Aono’nun çektiği bir grup bilim insanı, bir amipe Travelling Salesman Problem (TSP - Seyahat eden Satıcı Problemi) adlı problemi çözdürmeyi başardı. Bu soruda amaç, tüm şehirlere bir defa uğrayan bir satıcının, başlangıç ve bitiş noktaları aynı kalacak şekilde en kısa rotayı bulmasını sağlamayı amaçlayan bir problem.

Soru, Nöral Programlama açısından zorlu bir soru. Bunun sebebi ise şehir sayısı arttıkça daha fazla rotanın işin içine girmesi. Dört şehir için sadece üç farklı çözüm varken, 8 şehir için çözüm sayısı 2520’ye çıkıyor.

Amip bu soruyu çözerken ideale yakın bir yol izliyor. Şehir sayısı arttıkça amipin harcadığı süre de doğrusal olarak artıyor. Bilgisayarlar da benzer bir performans sergileyebiliyorlar ancak amipi özel kılan, sorunu çözmekte uyguladığı yöntem.

Genellikle plazmadan oluşan bir vücuda sahip olan amip, vücudundaki sıvıları eşit olarak dağıtarak ideal yolu buluyor. Bu esnada da etrafından topladığı verileri eş zamanlı olarak işliyor.

Amipler ışıktan kaçtığı için deneyde ışıkla hareketi kontrol edilebilen amip, 64 kanallı bir çipin içine yerleştirildi. Çipte ayrıca besinler de bulunuyordu. Amip bir besini aldığında, o yola tekrar giremesin diye yol ışıkla kapatıldı. Bu esnada da amipin besinleri nasıl topladığı incelendi.

Çipte yer alan her bir uydu çip ayrı bir harfle isimlendirildi ve şehirleri temsil etti. Örnek vermek gerekirse çipler A, B, C, D olarak adlandırıldı. Amip A4, B2, C1 ve D3 yollarını izlediğinde ortaya çıkan rota C, B, D, A, C şeklinde oldu.

Araştırmacılar, elde ettikleri verilerin ve kurdukları sistemin üzerinde çalışarak daha iyi ve daha hızlı sonuçlar alabileceklerini ve hatta yeni modeller geliştirebileceklerini düşünüyorlar.