Bilim İnsanları Üç Boyutlu İnsan Haritası Çıkartıyor

Dünyanın her yerinden bilim insanları bu zamana kadarki en detaylı insan haritasını çıkartmak için birleşmiş durumda. O kadar detaylı bir harita olacak ki insan vücudundaki doku ve organların nasıl işlediğini ve birbirleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını gösterecek.

2017’de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), insan vücudunu daha iyi kavrayabilmek için Biyomoleküler İnsan Atlası Programı’nı (HuBMAP) yayınlayacağını duyurmuştu.

NIH’a göre HuBMAP, son görüntü teknolojileriyle vücudumuzun ürettiği ve oluştuğu molekülleri üç boyutlu olarak resimlemeyi amaçlıyor.

Çalışmaların içinde bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi işlemsel biyoloji ve makine öğrenimi profesörü Ziv Bar-Joseph; vücudumuzda trilyonlarca hücre olduğunu ve bütün hücrelerin aynı DNA’ya sahip olduğunu ve aralarındaki farkın kullandıkları genomlar olduğunu söyledi. Ardından da tek boyuttan üç boyuta geçmenin insan vücudunu anlamaktaki önemini vurguladı.

Bar-Joseph, yakın gelecekte doktorların potansiyel bir hastalığı fiziksel semptomlarını göstermeden önce teşhis etmek amacıyla HuBMAP’ı kullanacaklarını söyledi.

NIH’a göre HuBMAP’ın son halini alması 2025’i bulacak gibi duruyor ancak Bar-Joseph başlıca haritalama sonuçlarını dört beş yıl içinde görebileceğimizi söylüyor.