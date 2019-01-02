Bilim İnsanları, Buzulda 1082 Metre Derinliğinde Kuyu Kazdı

Bilim insanları, Antarktika’daki devasa buzulların altındaki göllerden birine erişebilmek için buz tabakasında tam 1082 metre uzunluğunda bir delik açtılar.

İnsanlık tarihinde daha önce sadece bir kez buzulların altındaki göllere erişilebildi. Muhtemelen en son yüzlerce yıl önce güneş gören bu göllerde, oldukça farklı ve ilginç mikroskobik canlılar yaşıyor.

Buzaltı Antarktik Göller Bilimsel Erişim (SALSA) ekibi tarafından yapılan duyuruda, donmuş bir nehri bir kilometreden daha fazla kazan bilim insanları Mercer Gölü'ne ulaşmayı başardı. Bu işlem için sıcak su kullanan, aşırı güçlü bir sonda kullanıldı.

İşlem esnasında iki delik açıldı. Bir delik açılırken diğeri suyun dışarı çıkabileceği bir kuyu olarak kullanıldı, böylelikle suyun yeniden donarak deliği kapatmasının ve cihazı engellemesinin önüne geçilmiş oldu.

Göle ulaşılmasının ardından, yapılacak olan araştırmada kullanılması planlanan çeşitli cihazlar da göle indirildi. Bunlar arasında iletkenlik, ısı, derinlik gibi çeşitli konularda ölçümler yapması için özel üretilmiş ekipmanlar da yer alıyor. Ayrıca 4K çekim yapabilen bir kamera da açılan delikten indirilerek mağara içinin görüntülerini toplayacak. Gölün üstündeki ve altındaki buz tabakasından da örnekler alınarak karşılaştırılacak.

Bilim insanlarına göre bu araştırmanın sonucunda Antarktika tarihine derinlemesine ışık tutmak mümkün olacak. Gölden alınan örnekler ile bölgenin bir zamanlar daha ılımlı ve deniz yaşamı olan bir bölge olup olmadığı da kontrol edilecek.

Analizlerin çoğu, bölgede kurulan geçici laboratuvarlarda yapılacak. Elde edilen bütün verilerin incelenmesi ve işlenmesi ise bilim insanlarını uzun süre meşgul edecek gibi duruyor.

Ekip çalışmadan önce bölgede elektromanyetik haritalar çıkaran sistemler, elektrik ve bağlantı hizmetleri için gereken altyapı kuruldu. Araştırmacı ekibinin bölgeye gelişi ise kazı işlemi başlamadan bir hafta önce gerçekleşti.