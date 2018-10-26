Bilim İnsanları, Kelebeklerini Rengini Değiştirdi

Daha önce hakkında birçok haberle karşınıza geldiğimiz CRISPR yöntemi, bir kez daha 'imkansız' denebilecek genetik değişikliklerin gerçekleştirilmesini sağladı.

Heliconius'lar, Orta ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde yaşayan oldukça göz alıcı bir türdür. Birçoğunda ise yırtıcılardan korunmak için bulunduğu ortamın rengini ve dokusunu taklit eden bir yapı vardır.

Son araştırmaların gösterdiği üzere kelebeklerin bir türü olan Heliconius Cydno'da bulunan bir gen, kelebeklerin kanatlarında sarı veya siyah lekeler olup olmayacağını belirleyebiliyor. Araştırmacılar, Heliconius Cydno kelebeklerini kullanarak genetik bir harita oluşturdular ve kelebeklerin kanat rengini değiştirebildiler.

Heliconius ile yakından alakalı olan Heliconius Cydno türünde sarı lekeler bulunuyor, bununla birlikte yine aynı tür sarı veya beyaz alt türlere sahip. İnsanların şu süre boyunca yalnızca tek bir geni izleyemediğini belirten ekoloji ve evrim doçenti olan Marcus Kronforst, 'CRISPR / Cas9' gen değiştirme tekniğiyle beyaz kelebeklerin bu özelliğine müdahale edebildi.

Bu Türler Nasıl Çiftleşiyorlar?

Araştırmacılar ayrıca Heliconius türlerini karşılaştırarak, kelebek türünün evrimleşmesini de incelediler. Beyaz Heliconius Cydno erkekler yine aynı türdeki dişileri tercih ediyorken, sarı erkek kelebekler de sarı dişileri tercih ediyordu. CRIPSR yöntemi sonrasında, genetiği değiştirilen kelebeklerin bu tercihleri de değişti.