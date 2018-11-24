Bilim İnsanları Dev Otobur Hayvan Kalıntıları Buldu

İnsanlardan önce dünyaya hakim olan dev canlılarla ilgili birçok şey biliyor olsak da her şeyi bilmediğimiz kesin. Elde edilen yeni kalıntılar yeni fosillerle geçmiş biraz daha aydınlanıyor.

Bilim insanlarının Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 200 milyon yıl önce Trias döneminde, gaga benzeri bir ağıza ve sürüngen özelliklerine sahip otobur bir canlı yaşadı.

Science dergisinde yayınlanan araştırmada, Polonyalı bilim insanları dinozorlar çağındaki tek otobur canlının dinozorlar olduğu fikrinin artık doğru olmadığını söyledi. Polonya’nın güneyindeki bir köyde bulunan kalıntı, memeli canlılarla aynı evrimsel şubeye ait.

Dicynodont’a benzer fosiller daha önce farklı yerlerde de bulunmuştu, fakat onlar birçok canlı türünü dünyadan silen felaketlerden önceki erken dönemlerde yaşamışlardı.

Uppsala Üniversitesi’nden Grzegorz Niedzwiedzki “Permiyan dönemi sonlarındaki yok oluşla birlikte, memelilerin gölgelere çekildiğini ve dinozorların çağının başladığını düşünüyorduk” dedi.

Araştırmada yer almayan Kuzey Karolina Doğa Bilimleri Müzesinde çalışan dicynodot uzmanı Christian Kammerer, bu büyüklükteki bir buluşun şaşırtıcı olduğunu söyledi. Kammerer, Permiyan ve Trias dönemlerinde büyük boyutlarda dicynodot fosillerinin bulunduğunu fakat hiçbirinin bu kadar büyük olmadığını da ekledi.

Dicynodotlar ile dinozorlar aynı dönemde yaşamış olsa da aynı doğal ortamlarda bulunduğuna dair henüz kanıtlarımız yok diyen Krammerer, "bu araştırma bize erken dönem memelileri konusunda öğreneceğimiz daha birçok şeyin olduğunu da gösteriyor" dedi.