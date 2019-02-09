Gelecekte Asteroidler Üzerinde Uzay İstasyonları Olabilir

Gelecekte asteroidlerin üzerinde bulunan uzay istasyonlarıyla karşılaşabiliriz.

Bilim kurgu filmlerinde duyabileceğiniz bir senaryo gibi görünse de bilim insanları bir asteroid üzerine uzay istasyonu kurmanın yollarını araştırmaya başlamış durumda.

Başlangıçta böyle bir şeyin gerekliliği sorgulanabilecek gibi görünse de bilim insanları, asteroidlerin kazı çalışmalarını yürütmek için gerekli yer çekimini sağladıklarını belirtti.

Tüm bunlara ek olarak araştırmacılar, asteroidlerin taşlı gövdelerinin kazı alanlarını uzayın kozmik ışınlarından koruyabileceğini de söyledi.

Avusturya’daki Vienna Üniversitesi’nde yapılan araştırmaların sonucu bu çılgın fikir mümkün olabilir. Gelişmiş yer çekimi modelleriyle farazi bir asteroid üzerinde çalışan araştırmacılar, bu uzay istasyonu fikrinin o kadar da imkansız olmadığını ortaya koydu.

Tabii ki farazi asteroidler üzerinde yapılan yer çekimi modelleri sonucunda asteroidler üzerinde kazı çalışmalarına başlamak fazlasıyla erken olacaktır. Şu an için yalnızca böyle bir şeyin olma ihtimalini ortaya koyan araştırmacılar, gelecekte asteroidlerin üzerine kurulabilecek uzay istasyonlarının önünü açmış olabilir.

Araştırmanın daha detaylı halini görmek isterseniz arXiv.org’da yayınlanan makaleyi inceleyebilirsiniz.