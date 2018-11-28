  • Dışkılama Süresini Tespit Etmek İçin Lego Yediler

Bilim İnsanları, Dışkılama Süresini Tespit Etmek İçin LEGO Yedi

1 dk okuma süresi
22
2
1
1
0
Bir grup çocuk doktoru, legoların ne kadar sürede dışkılandığını tespit etmek için lego parçalarını midelerine indirdi.

Pediatristler (çocuk doktorları), her gün onlarca farklı vakayla karşı karşıya kalıyorlar. Günlük rutinleri arasında çocukların rastgele eşyaları midesine indirmesi sonrası yaşanan problemler de olan doktorlar, son dönemde artan Lego yeme olaylarında ayırt edici olabilmesi için ilginç bir deney yaptılar.

6 kişiden oluşan pediatrist ekibi, bir adet küçük sarı Lego parçası kafasını yutmak için gönüllü oldu. Yukarıda gördüğünüz standart Lego ekipmanlarından olan sarı kafayı yutan doktorlar, takip eden günlerde tuvalet ihtiyaçlarını giderirken sarı kafanın dışkılanıp dışkılanmadığını da kontrol etti.

Yapılan deneyin sonuçları oldukça ilginç oldu: Buna göre sarı Lego parçasının dışkılanma süresi ortalama 1.71 gün oldu. Deney sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmazken, bu küçük Lego parçasının vücutta hemen hemen hiçbir zarara sebep olmadığı ortaya çıkarıldı.

İlginç olansa, 6 doktordan birinin sarı Lego parçasını hiçbir şekilde bulamaması oldu. 
İLGİLİ HABER

The Lego Movie 2: The Second Part'ın Trailer'ı Yayınlandı

Kaynak : https://bgr.com/2018/11/27/lego-head-poop-science-research-pediatrics/
Etiketler: lego, doktor
22
2
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
22
2
1
1
0