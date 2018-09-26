DNA'sı Hacklenen Sivrisineklerin Kökü Kurutulabilecek

Her yıl dang humması ve sıtma yüzünden milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan sivrisineklerin nüfusunu kontrol altına almanın bir yolunu buldu.

Bilim insanları, gen değiştirme (CRISPR) teknolojisini kullanarak dünyadaki sivrisinek popülasyonunun kayda değer bir kısmını yok edecek bir yöntem keşfetti. Bir süredir çalışmalarını sürdüren Imperial College London araştırmacıları, Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan Sahra Altı Afrika'sındaki bütün sivrisinekleri yok etti.

CRIPSR teknolojisi ile ilgili daha önce detaylı bir yazı hazırlamıştık. Haberimize devam etmeden ona da bir göz atabilirsiniz:

Geçtiğimiz pazartesi günü Nature Biotechnology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları CRIPSR teknolojisini kullanarak 150 erkek sivrisinekte cinsiyeti belirleyen geni değiştirdi. Bu sayede erkek geni baskın hale getirilerek dişi sivrisineklerin üremesini engellemeye çalıştılar ve bunda başarılı oldular.

Bu 150 sivrisineği, genetiği değişmemiş 450 sivrisineğin arasına karıştıran bilim insanlarının 'hack' tekniği işe yaradı. Bir sonraki dişi sivrisinek nesli hem erkek hem de dişi karakteristiği gösterdi: Ne ısırdı ne de herhangi bir şekilde yumurta bıraktı. Sekizinci jenerasyonun sonunda sivrisineklerin arasında bir tane bile dişi sivrsinek kalmadı.

Evet, bilim artık uzun vadede dünyada tek bir sivrisinek dahi kalmamasının yolunu bulmuş durumda. Burada akıllara, düşünülmesi gereken tek bir etik soru geliyor: Milyonlarca ölüme sebep olsalar da sivrisineklerin kökünü kurutmak ne kadar doğru?