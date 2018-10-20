Bilim insanları Dünya tarihindeki hayvan yaşamının en eski kanıtına ulaştı.

Umman, Sibirya ve Hindistan'dan toplanan eski yağ ve taş örneklerinin sadece süngerden (deniz canlısı) oluştuğu keşfedildi ve bu fosillerin 635 milyon yaşında olduğu saptandı. Araştırmalara göre bu süngerlerin Kambriyen Patlaması'ndan (karmaşık yaşam formlarının ilk ortaya çıkışı) yaklaşık 100 milyon yıl kadar önce var olduğu belirtildi.

California Üniversitesi'nde kurulan takımın yeni araştırması, nehir kenarındaki biyolojik belirteçlere ve yaşam kalıntılarına odaklandı. "İlk moleküler fosiller; ilk süngerler muhtemelen çok küçük olduklarından, bir iskelet içermediğinden ve iyi korunmuş bir vücut fosili bırakmadıklarından, ilk hayvanların izlenmesi için önemlidir" diyen baş yazar Alex Zumberge, "Dünyamızı çok hücreli hayatın başlangıcından milyarlarca yıl önce domine eden tek hücreli organizmalar yerine, süngerlerin ve diğer erkencil hayvanların varlığını gösteren ayırt edici ve istikrarlı biyobelirteçler arıyoruz” diye de ekliyor.

Bulunan kaya ve petrol örnekleri, 26-metilstigmastan adlı bir steroid bileşiği içeriyor. Bu bileşiğin sadece "demosponges" olarak adlandırılan bir sünger türüyle oluşturulabildiği bilinmektedir. Alex Zumberge, “Bu steroid biyobelirteç (26-metilstigmastan), çok hücreli hayvanların en az 635 milyon yıl öncesine kadar eski denizlerde geliştiğini gösteren en net kanıttır” dedi.

Takım daha önce Güney Umman'da farklı bir steroid biyobelirteç tespit etmişti. Bulunan steroid biyobelirteç, 24-izopropilkolestan (24-ipc) olarak adlandırıldı. Ancak bu (eski, 24-ipc) biyobelirteç sadece "demosponges" tarafından değil, modern algler tarafından da üretilebildiği için eski süngerlerin varlığını kesin olarak belirleyebilecek bir kanıt değildi.