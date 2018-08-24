Bilim İnsanları Grafeni 3D Baskıya Entegre Ettiler

Hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan 3D teknolojisi, şimdilerde yeni bir araştırmaya daha konu oldu. Dünyada bulunan en güçlü materyallerden biri olan grafeni 3D baskıya entegre eden araştırmacılar, uzun süredir üzerinde çalışılan bir olayı başardı.

3D baskının kullanılabilirliğine ve gücüne güvenen bilim insanları, bu teknolojiyi daha da geliştirmeye çalışıyorlar. Bu noktada grafen maddesini 3D teknolojisine entegre etmeyi başaran bilim insanları, dünyanın en güçlü materyallerinden birini kullanmış oldular. Elektriği ve ısıyı iletmesinin yanı sıra son derece hafif ve dayanıklı olarak da bilinen grafen ile 3D baskının harmanlanması, ortaya oldukça iyi sonuçlar çıkaracaktır.

Virginia Tech ve Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ekibi tarafından geliştirilen 3D baskı ve grafen birleşimi, teoride herhangi bir şekle veya boyuta ait bir grafen nesnesi yaratmak anlamına geliyor. Yüksek termal ve elektrik iletkenliği taşıyan grafen, buna ek olarak; batarya geliştirme, havacılık, ısı yönetimi, sensörler ve kataliz dahil birçok endüstride aranılan bir maddedir.

Daha öncesinde grafen ve 3D baskı üretimi üzerine çalışmalarda bulunan bilim insanları, çeşitli sınırlara takıldılar çünkü maddenin sert olmasından dolayı çözüm faktörleri oldukça kısıtlıydı. Ancak tüm bu zorlukların üstesinden gelerek grafeni istenilen yapıya getiren araştırmacılar, neredeyse istenilen her maddenin üretilebileceğini belirttiler. Bu durum ise hafif ve sağlam bir madde olan grafenin hayatımızda daha çok yer edinmesine zemin hazırlayacaktır.