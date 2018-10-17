Bilim İnsanları Dünyadaki Erken Yaşamın Kanıtlarını Arıyor

Avustralyalı bilim insanları, 2016 yılında yaptıkları açıklamaya göre dünyadaki yaşamın 3.7 milyar yıl önce oluştuğunu savundu.

Grönland'daki ilkel kayaçların analizine dayanan bu keşif, Çarşamba günü yayınlanan bir çalışmada, başka bir araştırma ekibinin sunduğu rapora göre bambaşka bir boyut kazandı. Yaşamsal kanıt için örnek gösterilen bu kayaçların aslında yer altı ısısı ve basıncı ile jeolojik olarak kendiliğinden aşındığı ve yaşamsal kanıtlarla ilgili olmadığı fikri ortaya atıldı.

Bu fikirlerin ne derece doğru olduğu, söz konusu kayaç oluşumlarının suda yaşayan mikroorganizmaların ardında bıraktığı katmanlı yapılar olan stromatolitler ile anlaşılabilir. Daha önce, en eski doğrulanmış stromatolitler Avustralya'daki 3.45 milyar yaşındaki kayalarda bulunmuştur.

Gezegenimizdeki bu tip oluşumlar, yaşam faktörünün nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini çözmemize yardımcı olmakta. Nature dergisinde yazılana göre, California Institute of Technology'den Abigail Allwood ve meslektaşları, bu tartışmaları oluşumları 3 boyutlu olarak incelediler. İnceleme sonunda bu kayaçlarda stromatolitler tarafından oluşturulan katmanlara rastlamayan ekip, bu şekillerin milyonlarca yıl içinde, metamorfizm adı verilen doğal bir deformasyon süreci boyunca ortaya çıktığına karar verdiler. Allwood ve ekibi söz konusu kayaçların dünyadaki yaşamı kanıtlar nitelikte olmadığını belirttiler.