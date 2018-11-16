Bilim İnsaları, Düşünceleri Konuşmaya Çevirecek

ALS gibi felç ve nörolojik hastalıklar, fiziksel konuşma eylemini kontrol eden nöronları yok edebilir fakat bu, hastaların beyinlerindeki 'iç sesleri' kaybettikleri anlamına gelmez.

Çeşitli hastalıklardan dolayı konuşma yeteneği kaybeden insanlar, aslında beyin seslerini kaybetmiyor. Bilim insanları, konuşmalarını yitirmiş olan hastaların düşüncelerini kelimelere çevirmek için bir takım çalışmalar yapıyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış iddialı bilim insanları, konuşamayan hastaların kafalarının içindeki sesleri yayınlayabilecek 'beyin-bilgisayar arayüzleri' olarak ifade edilen implantlarla yeni bir sürecin eşiğine geldi.

İngiliz kozmolog Stephen Hawking, ölümüne kadar geçen yüzyılın en etkili ve en ünlü düşünürlerinden, öğretmenlerinden ve konuşmacılarından biriydi. Fakat hayatının son 30 yılı sessiz geçti. Ancak bildiğiniz üzere, bilgisayar yardımı ile telefon istemi yanıtları için tasarlanan erken sentezlenmiş bir konuşma aracı, Hawking'in konuşmasına yardımcı oldu. Fakat bu teknoloji Hawking'in hafızasını asla okumadı.

Columbia Üniversitesi'ndeki nörobilimciler ve mühendisler beynin özel dilini haritalıyorlar, böylece kısa bir süre sonra beynimizdeki düşünceleri sese dönüştürebilecekler. Beynin farklı bölgeleri, elektriksel dürtülerin ve kimyasal habercilerin bir kombinasyonuyla birbirleriyle iletişim kurarlar. Columbia Üniversitesi ve New York Northwell Health'deki işbirlikçiler, beynin en samimi konuşmalarını kendi başlarına dinleyerek; elektrik dilini, beyin bilgisayar arayüzü Stat News raporları aracılığıyla anlayacağı kelimelere nasıl çevireceğini araştırıyor. Bu araştırma sayesinde ALS ve felçli hastaların hayatı tamamen değişebilir.

ALS genellikle, motor fonksiyonunu kontrol eden bulbar nöronlarına veya fiziksel konuşma eylemine zarar verir. Bu işlevin kaybedilmesi, dilin tamamen kaybolduğu anlamına gelmez, sadece beynin dilini öğrenmemiz gerekir. Bu yüzden, bir elektrik mühendisliği profesörü olan Dr. Nima Mesgarani, Stat News'e göre implante edilmiş elektrot şeritleri kullanarak beyin sohbetlerini dinledi. Bu elektrotlar, beyindeki elektriksel çatlakları ve çıtırdamaları kaydeder ve daha sonra onları kafa ya da kuyruk haline getirmeye çalışan bir bilgisayara gönderir.

Bu çalışmalar ve araştırmalar sayesinde, beyin aktivitesinden doğru ve anlaşılır yeniden yapılandırılmış konuşma üretmek için epey yol kateden bilim insanları, söz konusu gelişmenin ardından hastalar için bir umut olmaya devam edecek.