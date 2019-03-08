Bilim İnsanları, ‘Efsanevi’ Orka Türünü Bulmaya Çok Yakın

Çok nadir olarak duyulan ve daha da nadir olarak görülen ‘efsanevi’ bir katil balina türü, doğal yaşamda görüntülenmiş olabilir.

Okyanuslar hakkındaki bilgilerimiz, uzay hakkında bildiklerimizden çok daha az ve denizlerde yaşayan canlıların büyük kısmı da henüz keşfedilmemiş durumda. Denizlerin efsanevi yaratıkları arasında bir katil balina türü de bulunuyor.

Şili’nin Cape Horn bölgesindeki soğuk sularda, D Tipi olarak adlandırılan bir katil balina türü gözlemlenmiş olabilir.

D Tipi katil balinalar hakkında yıllardır bilgi toplanıyor. Turistlerin çektiği fotoğraflar, balıkçıların hikayeleri gibi veriler bu araştırmalar için kullanılıyor. 2010 yılında yapılan bir çalışmada bu tür ilk defa bir akademik makaleyle incelenmişti.

2015 yılında ise katil balinalara ait bilinen ilk video kaydı ortaya çıktı.

Şimdi ise yeni bir adım atıldı. ABD Ulusal Okyanusal ve Atmosferik Araştırma Kurumu NOAA’ya ait Australis adlı gemideki araştırmacılar, katil balinalara üç doku örneği alacak kadar yakınlaşmayı başardı.

1955’ten kalan diş ve doku üzerinde yapılan analizler, bu canlıların 390 bin yıl kadar önce bilinen katil balinalardan ayrıldıklarını göstermişti.

14 yıldır bu balinaların peşinde olan NOAA bilim insanı ve ekolog Bob Pitman, D tipi katil balinaların tanımlanmamış en büyük hayvan türü olabileceğini belirtiyor.

D tipi katil balinalar bariz bir şekilde diğerlerinden ayrılmalarını sağlayan şişkin bir alına, daha küçük dişlere, gözlerinin arkasında daha küçük beyaz noktalara sahipler. Bu canlılar, Antarktik çemberin hemen dışındaki acımasız sularda yaşıyorlar.

Bütün katil balina çeşitleri Orcinus orca olarak adlandırılsalar da bilim insanları bu familyayı yakında bireylerine ayıracak kadar bilgiye artık sahipler.