Bilim İnsanları, Cihazların Maliyetini Azaltmak İstiyor

Fransız ve Yunan araştırmacılar ile iş birliği içinde olan Ulusal Araştırmalar Nükleer Üniversitesi (MEPhI)'nde görev alan bilim insanları, yeni bir yöntem keşfetti.

Ulusal Araştırmalar Nükleer Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Fransız ve Yunan araştırmacılar ile birlikte çalışarak, Nano-elektroniklerin üretim maliyetlerini düşürmek ve nanotüplerin ve diğer küçük nesnelerin kontrollü deformasyonunu sağlamak için yeni bir yöntem geliştirdiler.

Müzisyenler belirli bir ses kalitesi elde etmek için enstrüman tellerini sıkarak gerginleştirirler. Karbon nanoelektronikte de aynı yöntem kullanılır. Bilim insanları teller, diyotlar, transistörler ve diğer birçok bileşenleri yapmak için deforme karbon nanotüpler kullanırlar. Ancak bu karbon dizeleri bir insan saçından 100 bin kat daha incedir ve bilim insanları bu karbon dizelerini incelemek ve geliştirmek için çok karmaşık yöntemler kullanmak zorunda kalıyor.

Gerilmiş nanotüplerin mevcut yöntemler ile tek örneklerinin oluştuğunu söyleyen Yardımcı Doçent Konstantin Katin, bu yöntemin endüstriyel uygulamalar için maliyeti artırdığını ifade etti. Hidrojen ve helyum iyonları ile önceden implante edilen destekleyici silikon levha üzerine karbon nanotüpler biriktirmeyi öngören bu önemli buluş, üretim hacmini artırarak maliyeti de düşürüyor. Bu iyonların, silikon levha yüzeyinde bir kabarcık oluşturarak gazla dolu trombositlere dönüştüğünü açıklayan bilim insanları, bu yöntemin sadece karbon nanoyapılarına değil, geniş bir yelpazedeki nanoyapılara da uygulanabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bu gelişmenin nanoelektronik devrelerde kullanılan birçok temel bileşenin üretimini daha ucuz hale getireceğine inanıyorlar. Bu yöntemi, diğer materyaller üzerindeki verimliliği arttırmak için de test edecek olan bilim insanları, sonuçları çok yakında dünya ile paylaşacak.