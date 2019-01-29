En Az Titanyum Kadar Güçlü 'Metalik Tahta' Geliştirildi

3 farklı üniversitenin araştırmacılarının ortak çalışmasıyla, dünyanın en hafif ve en güçlü materyallerinden biri geliştirilmiş olabilir.

Penn Üniversitesi, Illinois Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, oldukça güçlü ve bir o kadar da hafif bir materyal geliştirmiş olabilirler. Bu materyal en az titanyum kadar güçlü ve titanyumdan en az 4 kat daha hafif.

Bilim insanları tarafından geliştirilen bu materyalin en önemli özelliği ise nano ölçekte gözenekler barındırması. Bu sayede bu materyalin boş alanları, bir başka materyalle de dolduruluabiliyor. Bu sayede, örneğin anot ve katot malzemeleriyle bir uçak kanadına, ek bir bataryaya ihtiyaç duymayan bir protez bacağa kadar akla hayale gelmeyen bir çok farklı işlem için kullanılabilir.

Ayrıca üretilen bu materyaldeki boşluğun yüzde 70'i suyla dolduruluyor ve içindeki materyalin de yüzmesi sağlanıyor. Hafiflik, esneklik, sağlamlık gibi birçok özelliği ile ihtiyaç duyulabilecek alan sayısı da artmış oluyor.

Şu an için materyal erken geliştirme sürecinde ve taktir edersiniz ki bu tür çalışmaların bir safhasında her şey tıkanabiliyor. Buna karşın son dönemlerde geliştirilen en çok yönlü buluşlardan biri olması da mümkün.