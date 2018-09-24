Bilim İnsanları, En Zararlı Uyku Pozisyonunu Belirledi

Toplumumuzda çeşitli fikirlerle ve şehir efsaneleriyle tartışılan 'nasıl uyumamak gerekir?' sorusuna bilim insanları son noktayı koydu.

American Mayo Clinic'te çalışmalarına devam eden uzmanlar, en sağlıksız uyuma şeklinin yüz üstü uyumak olduğunu açıkladılar. Yüz üstü uyumanın boyun ve sırt ağrısı, eklemlerde karıncalanma gibi problemlere yol açtığını belirtti. Mide üzerinde uyumanın hem kısa hem de uzun vadede nefes darlığına sebep olduğu açıklandı.

Mayo Clinic profesörleri, özellikle hamile kadınların yüz üstü yatmalarını kesinlikle önermiyor. Nitekim bu pozisyonda kan akışı gereken hızda gerçekleşmiyor. Böylece hem bebeğin hem de annenin sağlığı tehdit altında kalmış oluyor.

Uyku sağlığına dair bir detay daha iletelim: Mayo Clinic uzmanları, illa yüz üstü pozisyonda uyunacaksa sert bir yatakta uyunmasını öneriyorlar. Eğer ki bu alışkanlığınızdan vazgeçemiyorsanız, boynunuzu rahatça hareket ettirebileceğiniz bir pozisyonla ve yastıkla uyumanız yararınıza olacaktır.

Geçtiğimiz dönemlerde yine ABD'li bilim insanları, uykusuzluk çekenlerde Alzheimer olma riskinin 3 kat daha fazla olduğunu belirlemişti. O yüzden uyku sağlığına dikkat etmekte çok yarar var.