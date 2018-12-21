Dünyanın En Derin Çukurunda Bile Plastik Atıklara Rastlandı

Dünyanın en derin noktası olarak bilinen 11 kilometrelik Mariana Çukuru'nda dahi plastik atıklara rastlandı.

Geçtiğimiz kasım ayında Jeokimyasal Perspektifler'de yayımlanan bir araştırma, insanoğlunun dünyaya zarar verme konusunda sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. 10.994 metre ile okyanusların en derin noktası olan Mariana Çukuru, plastik atıklarla dolmuş vaziyette.

Guam Adası'nın güney batısında, Japonya ve Endonezya’nın tam ortasında yer alan ve hiçbir ışığın giremediği bu nokta, yüzeydeki basıncın 100 katı kadar basınca sahiptir. Bilim insanlarının burada yaptığı araştırmalar, litre başına 13.51 parçalık mikro plastik atıklar olduğunu gösteriyor. İşin ilginç tarafı, bu plastik atıkların 7 ile 11 kilometre derine kadar inmiş olması.

Mikroplastikler hem okyanus hayatını tehdit ediyor hem de hormonal dengesizlik yaratarak besin zencirinde ciddi bir biçimde yer edinmeye başlıyor. Öyle ki farkında bile olmadan, balıkçıdan alıp yaptığımız hamsi keyfinde plastik yiyor olma olasılığımız hiç de düşük değil.

Okyanuslarda insanın en kötü kabuslarında yer edebilecek kadar korkunç hayvanlar olabilir. Ancak hiçbiri dünyaya ve okyanuslara insanlar kadar acımasız davranmıyor.