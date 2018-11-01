Galaksimizin Ortasında Süper Kütleli Bir Kara Delik Görüldü

Avrupa Güney Rasathanesi'nin yaptığı çalışmalar ve 'Very Large Telescope' aracılığıyla yapılan gözlemlerle oldukça heyecan verici sonuçlara ulaşıldı.

'Very Large' isimli teleksop, gözlem tarihinde bir ilk olacak şekilde, Samanyolu'nun merkezindeki bir kara deliğin çevresinde, ışık hızının %30'u hızda bir sıcak gaz kütlesinin dönüşünü gözlemlemeyi başardı. An itibarı ile bu sıcak gaz kütlesi, Güneş Sistemi'ni de içinde bulunduran Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde, saatte 320 milyon kilometre hızla dönüyor. Bu da elbette bir kara deliğe işaret ediyor.

Rasathane tarafından gözlemlenen bu madde şu an kara delik tarafından yutulamayacak kadar büyük bir kütleye sahip. Keza madde kara deliğe çok fazla yakın olduğu için yine kara delik tarafından yutulması ihtimali ufukta görünmüyor.

Avrupa Güney Rasathanesi'ndeki bilim insanları, bu süper kütleli kara deliğin varlığının onlarca yıldır bilindiğini ancak varlığını gözlemleyen ilk kurum olduklarının altını çizdi. Araştırma merkezinden Max Planck, bu gözlemin uzunca süredir 'rüya' projelerinden biri olduğunu ama kısa süre içerisinde görmeyi hayal bile edemediklerini belirtti. Rasathane, şu sıralar Sagittarius A olarak da nitelenen Samanyolu merkezini gözlemlemeye devam ediyor.