Yapılan deneyler ile hayvanların genetiği değiştirilerek hastalıksız ürünler elde edildi.

Hayvanların DNA'ları üzerinde deneyler uzun süredir yapılıyordu ancak gerçekleştirilen yeni araştırmalar ile hayvanların daha da fazla etli olmasını sağlayacak gen değişim yöntemleri keşfedildi. Bu gen değişimleri ile hayvanların yiyecek sektöründe daha ucuz fiyata daha kârlı olması amaçlanıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nin sene başında yapmış olduğu bir çalışma ile domuzlarda bulunan ve domuzların nefes darlığı çekerek ölümüne yol açan "Domuz Üreme ve Solunum Sendromu" geni DNA'dan çıkarılmış ve bunun sonucunda sağlıklı domuz dölleri elde edilmişti. Endüstride milyarlara mâl olan bu hastalığın kaldırılması faydalı olabilir ancak bir taraftan da bunun insan sağlığı üzerindeki etkilerinin düşünülmesi gerekiyor.

Araştırma lideri Dr. Christine Tait-Burkard: "Deneylerdeki hayvanların neredeyse hepsi domuzdu. Böylesi gen düzenlemeleri kalıcı nitelik taşıyor, nesiller boyunca aktarılıyor. Bu sayede hastalık, yeryüzünden dahi silinebiliyor." açıklamalarında bulundu. GDO ile kanser ilişkisinin kanıtlanmasının ardından tüketicilerin böyle bir duruma olumlu yaklaşması beklenmiyor.