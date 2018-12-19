PLos Biology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bilim insanları ilk kez genetik mutasyonu görselleştirmeyi başardı.

Bilim insanları, ilk defa genlerdeki amplifikasyonları görselleştiren bir metot geliştirdi. Buluş, PLoS Biology dergisinde yayınlandı.

Bu buluş sayesinde, nadir gerçekleşen genetik olayların evrimsel temposu yüksek çözünürlükte gözlemlenebilecek. Bu metot, patojenlerin mutasyonu ve insan kanserleri konusunda yeni bir yöntem sunabilir.

Çalışmanın kıdemli yazarlarından ve aynı zamanda New York University Biyoloji Departmanı’nda profesör olan David Gresham konuyla ilgili “Evrim ve hastalıklar, DNA’da gerçekleşen mutasyonlar sayesinde gelişiyor. Ancak, bu tarz olaylardaki hücre popülasyonu tespit edilemiyor. Ta ki hücrelerin çoğu aynı mutasyonu gerçekleştirene kadar. Bizim metodumuz, bu tarz nadir olaylar gerçekleşir gerçekleşmez gözlemleyebiliyor ve popülasyonun evriminin yörüngesini gözlemlememize izin veriyor” şeklinde konuştu.

Kopya numara varyasyonları (CNV), genetik varyasyonlar ve evrimsel adaptasyon için yaygın bir kaynak. Ancak, CNV’nin içindeki popülasyonların evriminin dinamikleri ve çeşitlilikleri henüz net değil.

PLoS Biology dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları laboratuvar ortamında hücreleri stres altına alarak evrim deneyini gerçekleştirdiler. Çalışmaları ise CNV formasyonunun altında yatan moleküler süreç üzerineydi.

Bilim insanlarına göre CNV, mikrobiyal popülasyonun evriminin, adaptif evriminde başrol konumunda.