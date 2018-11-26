Çinli Araştırmacılar Bebeklerin Genlerini Değiştiriyor

2015 yılında bir insan embriyosunda genetik değişiklik yapan Çinli bilim insanları büyük tartışmalar yaşanmasına sebep olmuştu. Şu anda ise genleri tamamen özel olarak şekillendirilmiş bir bebek yapıyor olabilirler.

Çinli bilim insanları, genetik kodların değiştirilmesini sağlayan CRISPR teknolojisini kullanarak bir insan embriyosundaki genetik kodu değiştirdiklerinde takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, bebekleri teknoloji ile şekillendirmeye karşı çıkmıştı.

Bu olay aynı zamanda CRISPR teknolojisinin de ilk defa duyulduğu olaydı. Genetik kodu değiştirmenin hızlı ve ucuz bir yolu bulunmuştu. Teorik olarak, istenen genetik materyale sahip bebekleri “kodlayıp” laboratuvar ortamında kuluçka ile oluşturmak mümkün.

Şu anda Çin’de olan da tam olarak bu. Yayınlanan Çince tıbbi dokümanlara göre Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan çalışmada araştırmacılar, genetik düzenlemeden geçmiş ilk bebekler için çiftleri ikna etmeye uğraşıyorlar. Araştırmacıların amacı CCR5 genini devre dışı bırakarak HIV, çiçek ve koleraya dayanıklı nesiller ortaya çıkarmak.

Klinik dokümanlarına göre embriyolar ana rahmine nakledilmeden önce CRISPR ile düzenlenecek. Araştırmayı yöneten bilim insanı He Jiankui henüz araştırma hakkında sorulan hiçbir soruya cevap vermediği için genetik müdahaleye maruz kalmış canlı bir bebek olup olmadığını bilmiyoruz. Associated Press bu deney sonucunda bir çiftin ikiz kızları olduğunu iddia etse de doğrulanabilmiş bir bilgi yok. Test raporlarına göre ise deneylerin en eskisi 24 haftalık (yaklaşık 6 ay).

Genetiği değiştirilmiş ilk bebeğin doğması, hem araştırmacılar hem de Çin için büyük bir tıbbi atılım olacak. Aynı zamanda pek çok tartışmayı da beraberinde getirecek. Bazı kişiler bu gelişmeyi hastalıklara karşı bir önlem olarak görecek ama bazı kişiler bunun geliştirilmiş, özel tasarım bebeklere yol açacağını düşünüyor.

Yakın zamanda Hong Kong’da toplanacak olan İkinci Uluslararası İnsan Geni Düzenleme Toplantısı’nda insanların genetiğiyle oynanmalı mı, oynanacaksa bu nasıl olmalı konuları masaya yatırılacak. Dünyanın önde gelen bilim insanlarının katılacağı bu toplantıda Çinli araştırmacıların çalışması da epey yankı uyandıracak gibi gözüküyor.