Gezegen Oluşum Teorisinin İspatına Biraz Daha Yaklaşıldı

Gördüğümüz ve göremediğimiz kadarıyla uzay birçok gizemle dolu. Bunları çözebilmek için türlü türlü araştırmalar yapıyor olsak da bazıları uzun zaman alabiliyor. Bilim insanları, son gelişmelerin ardından gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlatan bir teoriyi kanıtlamaya bir adım daha yaklaştı.

Çok uzun yıllardır astronomlar, gezegenlerin küçük asteroitler olan ve Edgeworth-Kuiper Kemer Nesneleri adı verilen 'nesnelerden' nasıl oluştuğunu anlatan bir teoriyi kanıtlamaya çalışıyorlar. Bu nesnelerin varlığı daha önceden tahmin edilmiş olsa dahi, çok uzakta ve çok küçük oldukları için en gelişmiş teleskoplarda bile yeterli doğrulukla tespit edilemiyorlardı.

Bu durum ise gezegenlerin oluşum teorisini tam olarak kanıtlayamamakla sonuçlandı. Fakat Japonya Ulusal Astronomik Gözlemevi'ndeki bilim adamları, Güneş sistemimizin kenarında bir nesne buldular ve bunun varlığını occultation adı verilen basit bir yöntemle kanıtladılar.

Ekip, projeleri için çok sınırlı bir bütçeye (ulusal projelerinkinin yüzde 0,3'ü kadar) sahip olduğundan, gökyüzünü gözlemlemek için nispeten küçük iki teleskop kurmaya karar verdiler. 2000 adet yıldızı seçip yaklaşık 60 saat boyunca titizlikle izledikten sonra ekip, çok büyük bütçeli araştırmalara adeta taş çıkartıp astronomi bilimi için önemli rol oynayan bir keşifte bulundu.

Araştırmacılar, gezegeni oluşturan küçük parçaları bulmak için "occultation" yöntemini kullandılar. Bu yöntem de basit olarak çok sayıda yıldızın izlenmesi ve herhangi bir nesnenin yıldızların önünden geçerken oluşturduğu gölgesinin takip edilmesi şeklinde işliyor.

Böylece Plüton'dan çok da uzak olmayan bir yerde 1,3 kilometre yarıçapında bir cisim keşfeden araştırmacılar, teorinin kanıtlanabilmesi için ulaşılması gereken kilometre taşlarından birine daha ulaşmış oldu. Gezegen oluşum teorisinin ne zaman kanıtlanacağını ise zaman gösterecek.