Göz Yaralanmaları İçin Yara Bandı Üretildi

Sürekli gelişen teknoloji ve bilim ile daha önce tedavisi bulunamayan hastalıklar tedavi ediliyor, çok zorlu operasyonlar gerektiren yaralanma ve hastalıklar daha kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor. Avustralya'daki bilim insanları vücuttaki en hassas noktalardan olan göz için harika bir yöntem geliştirmişler.

Göz gibi narin organlardaki yaraları tedavi etmek çok kolay değil fakat bilim insanları bunun için yeni bir yöntem geliştirdi: gözlerdeki yaraları tedavi edebilecek yara bandı lensleri.

Bunlar normal lenslerden değil, kornea nakillerdeki donörlerden alınan hücrelerle yapılıyor.

Fikrin arkasındaki araştırma ekibine göre, yara bandı lensleri, hasta hastaneye gelene kadar hastanın gözünde saatlerce durabilir. Ayrıca, daha ucuz olacak ve acil tedavilerde de kullanılabilecek.

Yara bandı lensleri, şimdilik birkaç vakada kullanılmış ve çoğunda da gözdeki yaraları iyileştirmeye yaramış. Hatta bazı durumlarda bir cerrahi operasyonun yerini dahi alabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar yeni yöntemle birlikte operasyonların daha güvenilir, daha ucuz ve daha hızlı olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, bu tedavinin halka sunulmadan önce, bazı klinik testlerde ve deneylerden geçmesi gerektiğini söylüyor. Bunun da birkaç yıl alacağı öngörülüyor.

Avustralya’daki Queensland Teknoloji Üniversitesi’nden Damien Harkin, iş yerleri ve evlerde meydana gelen akut göz yaralanmalarına karşı faydalı bir tedavi olabileceğini söylüyor.