Güneş Enerjisini 18 Yıl Boyunca Saklayabilecek Molekül

Araştırmacılardan gelen açıklamaya göre güneş enerjisini depolama yolunda çok önemli bir adım atıldı.

Araştırmacıların karbon, hidrojen ve nitrojen kullanarak ürettikleri bu molekül, güneş enerjisi aldığında ise kendisinin enerji açısından zengin bir izomeri haline geliyor. Bu izomerler de güneş enerjisini sıvı halde saklıyorlar. Saklanan enerjiyi on sekiz yıl boyunca korumak mümkün.

Bulgularını Enerji ve Çevre Bilimleri Dergisi’nde paylaşan ekip, İsveç’in Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nde kurulmuş. Ekibin lideri Kasper Moth-Poulsen, enerjiyi kullanmak istediklerinde elde ettikleri ısının tahminlerinden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Sistemin tamamına ise Moleküler Güneş Termal Enerji Depolama Sistemi adı veriliyor. Bu sistemde çanak benzeri içbükey aynalar ile toplanan güneş ışıkları orta noktada odaklanarak bir kanaldan sıvıya gönderiliyor. Bu sıvı da enerjiyi depoluyor.

Araştırmacılara göre bu sistemin tek avantajı enerjiyi uzun süre saklaması değil. Tehlikeli ve yanıcı maddelerin kullanımını ortadan kaldıran sistem yıl boyunca çalışabiliyor.

Ekibin amacı, sistemin şu andaki en yüksek sıcaklığı olan 63 dereceyi geliştirerek 110 dereceye ulaşmak ve sistemin on yıl içerisinde ticari olarak kullanılabilir olmasını sağlamak.