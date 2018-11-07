Güneş enerjisini depolama sorunu üzerine çalışan bilim insanları, geliştirdikleri sıvı yakıt ve güneş enerji sistemi sayesinde güneş enerjisini 18 yıla kadar depolamanın mümkün olabileceğini duyurdular.

Yenilenebilir enerji konusundaki çalışmaların ve yatırımların büyük bir kısmı, yenilenebilir enerjiyi depolayabilemek üzerine yoğunlaşıyor. Zira yıldızımız Güneş, inanılmaz boyuttaki enerjisini bize ücretsiz olarak sunuyor olsa da sunulan enerjiyi depolayabilmek hala son derece masraflı ve zor.

İsveç’te konu ile ilgili çalışmalarına devam eden bilim insanları, ısıl güneş ışığı yakıtı adını verdikleri sistem sayesinde Güneş’ten elde ettikleri enerjiyi 10 yıldan uzun süre depolamayı başarıyorlar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan MIT’de görevli araştırmacı Jeffrey Grossman, ‘’Isıl güneş ışığı yakıtı, şarjlı bir pile benziyor fakat elektrik yerine, istediğiniz zaman güneş ışığı koyuyor ve ısı alıyorsunuz.’’ dedi.

Peki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının bir yıldan uzun süren çalışmaları neticesinde keşfedilen sistem nasıl çalışıyor? Karbon, hidrojen ve nitrojenden oluşan norbornadiyen molekülü, Güneş ışığına maruz kaldığında bu enerjiyi depolayarak içine hapseden kuadrisiklana dönüşüyor. Molekülün oda sıcaklığına kadar soğutulduğunda dahi enerjiyi depolamaya devam ettiğini söyleyen bilim insanları, enerjinin bu şekilde 18 yıla kadar saklanabileceğini belirttiler.

Peki bu şekilde depoladığımız enerjiyi nasıl kullanabiliyoruz? Depolanan enerjiyi kullanmak istediğimizde söz konusu moleküller bir katalizörden geçiriliyor ve depolanan enerji, ısı olarak dışarıya çıkıyor. Bu ısı dışarıya çıktığında söz konusu sıvı 63 dereceye kadar ısınıyor. Bu ısı, evlerdeki ısıtma sistemlerinde kullanılarak çok ciddi bir enerji tasarrufu sağlayabilir. Üstelik bilim insanlarına göre sistem, kilogram başına 250 watt-saat enerji depolayabiliyor ki bu Tesla araçlarının depolama kapasitesinin neredeyse iki katı.

Bilim insanları, keşfettikleri sistem için üniversitenin çatısına bir prototip inşa ettiler bile. Sistem, Güneş’i bir nevi uydu çanağı gibi takip eden ve merkezinde bir boru bulunan, içbükey bir yansıtıcıdan yapıldı. Bilim insanlarının açıklamalarına göre sistem, yatırımcıların fazlasıyla ilgisini çekmiş durumda ve üzerinde çalışılması halinde 10 yıl içinde ticari kullanıma sunulabilir.