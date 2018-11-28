Bilim İnsanları, Güneşi Soğutmanın Yollarını Arıyor

Küresel ısınmadan korunmak için, dünyamızı güneş ışınlarından korumanın yolları aranıyor.

Küresel ısınmanın etkileri hızla arttıkça, araştırmacılar yerkürede yaşanan bu iklim değişimine karşı nasıl önlem alabileceklerini tartışıyorlar. Yıllar boyunca süregelen ve hala yürütülen çalışmalardan sonra, bilim insanları yepyeni ve çarpıcı bir yaklaşımla belki de bu hızlı ısınmayı yavaşlatabileceklerine inanıyorlar: Güneşi soğutmak.

Tabii ki bu tanımın altında asıl yatan hedef gezegenimizi soğutmak. Senelerdir dünyamız iklim değişikliği ve küresel ısınma ile boğuşurken aslında hiç kimsenin aklına atmosferimize giren güneş ışınlarını absorbe etme fikri gelmemişti. Kim bilir belki de böyle bir teknolojinin mümkün olabileceği veya uygulanabileceği kısmında soru işaretleri vardı. Fakat yapılan son jeomühendislik çalışmaları, atmosfere salınacak belirli gazlarla, ısınmaya neden olan bazı ışınların engellenebileceğini gösterdi.

Teoriye göre atmosfere salınacak olan aerosol gazları ile yoğun parçacıklar yayılacak ve bu yoğunluk sayesinde de yerkürenin ısısını artıran ışınların etkisi azaltılmaya çalışılacak. Sistemin önünde yer alan en büyük engel ve endişe ise bu uygulamayı yapacak taşıtların teknik kapasitesi ve ekonomik boyutu. İlginç bir şekilde tüm veriler ortaya konduğunda ve hesaplamalar yapıldığında, ekonomik olarak beklenenden çok daha uygun bir tablo ile karşılaşıldı. Fakat asıl problem, ihtiyaç duyulan miktardaki gazların istenen yüksekliğe çıkarılabilmesi için gereken taşıtların henüz var olmayışı. Ne yazık ki mevcut hava araçları bu teknik kapasiteye sahip değiller.

İklim değişikliğinin ülkeler ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri aslında o kadar büyük ki, rakamlarla kıyaslanmak istendiğinde, Amerika'da yaşanan "Büyük Buhran" olayından bile daha büyük bir zarara yol açtığı ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslında mühendislik çalışmaları, çok daha uygulanabilir, ucuz ve yaşamımızı kaliteli kılacak etkilere sahip. Yakın gelecekte, gelişen teknoloji ile birlikte belki de dünyamızı kurtarmayı başarabiliriz.