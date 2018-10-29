Bilim İnsanları, Güneşin Mikropları Kırdığını İspatladılar

Güneşin doğal bir mikrop kırıcı olduğunu ispatlamayı başaran bilim insanları, bu vesileyle anneannelerimizi haklı çıkarmış oldu.

Güneş ışığı yaşam için oldukça önemli. Bitkilerin büyümesinden D vitamini almamıza kadar pek çok şeyin de temelinde güneş ışığı var. Yaşam için ideal ortamı ona borçluyuz.

Güneş ışığı bize yaşam vermekle kalmayıp, o yaşamı korumakta da görev alıyor gibi gözüküyor.

Özellikle toz ve kirde saklanan bakterileri inceleyen Oregon Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan Aşkan Fahimipor, güneş ışığının etkisini nasıl test ettiklerini ve bulgularını aktardı. Fahimpor'a göre güneş ışığı olan ortamda, bakterilerin yaşama ve üreme oranı yarı yarıya düşüyor.

Bu etkiyi incelemek için kurulan deney düzeninde, aynı ortam şartlarına sahip 11 oda kurulmuş. Bu odalara sadece verilen ışıklar değiştirilmiş. Sonuç olarak güneş ışığı almayan odalarda bakterilerin yüzde 12'si üreme ve çoğalma şansına sahipken, güneş ışığı alan odalarda 6,8'i morötesi ışık alan ortamlarda ise 6,1'e düşmüş. Güneş ışığı alan ortamdaki bu bakteriler, genelde solunum yolu sorunlarına yol açan bakterilerden oluşuyormuş.

İç ortam ile dış ortam benzerliğini sağlayan güneş ışığı, kapalı odada bulunan dış mekan bakterilerinin sayısında ise küçük bir artışa neden olmuş. Aynı üniversiteden takım üyesi Kevin Van Den Vimelenberg ise şimdiye kadar ışıklandırmanın görsel rahatlık ve genel sağlık ile ilişkilendirildiğini, ancak artık gün ışığının hava kalitesini de etkilediğinin anlaşıldığını söyledi.

Bu yeni keşif sayesinde binalarda yeni tasarımlar kullanılarak hava kalitesi arttırılabilecek. Hava erişimi gün ışığına göre ayarlanarak özellikle okul, hastane, AVM gibi büyük kitlelerin bulunduğu alanlarda daha kaliteli ve sağlıklı hava solunması sağlanabilecek.