Bilim İnsanları Tadını Kaybetmeyen Sakız İcat Etti

Elektrik dalgalarıyla dilinizdeki tat alıcı sensörleri uyaran sistem, sürekli sakız tadı almanızı sağlıyor.

Japonya Meiji Üniversitesi'nin araştırmaları sonucu icat edilen "Sınırsız Elektrikli Sakız" ile dilinize sürekli elektrik verilerek tadın asla kaybolmaması sağlanıyor. Dilinize elektrik vermek işkence gibi görünse de elektrik, çok ama çok düşük voltajda olacağı için bu bir sorun teşkil etmiyor.

Özel olarak üretilen sakız her çiğnendiğinde oluşan kinetik enerji sensörlere iletiliyor ve buna uygun olarak dilinize elektrik veriliyor. Teoride sakız, sensör bazlı çalıştığı için dilinize dünyadaki bütün tat çeşitlerini iletebilmesi gerekiyor. Üretilen teknoloji ile şu anlık gelişmiş tatlar - karışık meyve, çilek, karpuz vs - elde edilemiyor. Japonya'da gerçekleştirilen lansmanda sakızı test eden kişilerin belirttiğine göre sakızın verebildiği tatlar, tuzlu veya bitter çikolata tadındaydı.

Bilim insanlarının belirttiğine göre sakız şimdilik ekşi, tatlı ve umami (ekşi-tuzlu) tatlarını verebiliyor. Yiyeceklere elektrik yöntemiyle tat verme alanında çalışan bilim insanları sadece Meiji Üniversitesi'nde değil, aynı zamanda Maine Üniversitesi'nde de bulunuyor. Maine Üniversitesi'nden Dr. Nimesha Ranasinghe; tat ayarı programlanabilir bardak, her tadı verebilen waribashiyi (chopstick-Orta Doğu Ülkeleri arasında yaygın, yemek yerken kullanılan çubuk) geliştirmişti.