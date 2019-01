Bilim İnsanları İnsan-Koyun Melezi Bir Canlı Üretti

Bir insan ile bir başka canlının birleşimi oldukça tartışmalı bir konu olsa da bu alandaki çalışmalar devam ediyor. Son olarak, insan hücrelerine sahip bir koyunun üretilmesi deneyi başarıyla sonuçlandı.

Şubat ayında yapılan ve bir koyun embriyosuna insan hücrelerinin yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen deneyde bilim insanları, ilk koyun-insan melezini üretmeyi başardı. Embriyo, 28 günlük olduğunda ise yok edildi.

Deneyin amacı ise bu hayvan bedenlerinde insan organları yetiştirebilmek. Böylelikle organ yetmezliği olan hastalar için yeni bir tedavi yöntemi geliştirilmesi amaçlanıyor. Araştırmayı yapan Stanford Üniversitesi ekibinin başındaki isim olan Hiro Nakauchi, embriyoda insan hücrelerinin koyun hücrelerine oranının 10 binde 1 veya altında olduğunu, ortaya insan suratlı domuz gibi garip canlılar çıkmayacağını söyledi.

Çalışmalar, aynı ekibin daha önce bir domuz embriyosunda insan hücreleri yetiştirmeyi başardıkları deneylere ve çalışmalara dayanıyor. Her ne kadar proje bir “çılgın bilim insanı” projesi gibi gözükse de, bu çalışmaların bir gün organ yetmezliği sorunlarına karşı yeni bir çözüm getirmesi umut edliliyor. Günümüzde yapılan organ nakillerinde, tek yumurta ikizlerinden alınanlar hariç her organ, hastanın vücudunda bağışıklık sisteminin saldırısına uğruyor. Hastaların uygun bir organ bulunmadan ölme riskleri de oldukça fazla.

Bu konuyla ilgili etik tartışmaları da yok değil. Bu tartışmalar, sırf organlarını almak için hayvanların yetiştirilmesinden, insan hücrelerinin canlının beyninde toplanması ihtimalinde ne yapılacağına kadar pek çok tartışmayı içeriyor.

Uzmanlara göre hayvandan alınan organın insan vücudunda kabul görmesi için en az yüzde 1 oranında insan hücresi içermesi gerektiğini söylüyor. Yapılan çalışma henüz başlangıç seviyesinde yer alıyor.

Çalışmada elde edilen sonuçlar, American Association for the Advancement of Science’ın yıllık toplantısında yapılan bir sunumla paylaşıldı.