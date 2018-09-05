Işık Hızının 4 Katı Hızla İlerleyen Bir Cisim Keşfettiler

Bilim insanları; gözlemledikleri yıldız patlamasının ardından uzaya fırlayan materyalin, ışığın 4 katı hızla ilerlediğini düşünüyorlar.

Astronomların geçen yıl gözlemlediği nötron-yıldız birleşmesinin, ışığın dört katı hızda hareket eden bir materyal oluşturduğu düşünülüyor. Birleşme esnasında oluşan patlamaların ardından ortaya çıkan bu malzeme bütünü, hızla Dünya'ya doğru geliyor.

Fizik yasaları bugüne kadar hep ışıktan daha hızlı bir şeyin olmadığını söyledi. Peki bu kesinlikle doğru kabul edilen bilgi, yeni verilerle değişecek mi? Yapılan gözlemler sonucunda ışıktan dört kat hızlı olduğu düşünülen bu cismin, gerçekten o kadar hızlı mı yoksa sadece bir yanılsama mı olduğunu hala bilemiyoruz. Farklı hesaplamalar ile kesinleşecek olan bu fikir, fizik kurallarına büyük bir yıkım getirebilir.

Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden Adam Deller'in konuyla ilgili açıklaması "Analizimize göre, bu materyal büyük olasılıkla 5 derece genişlikte ve Dünya'nın yönünden sadece 20 derece uzağa doğru ilerliyor” şeklinde oldu. Deller ve ekibi, birleşmenin uzaya doğru bir malzeme kabuğu çıkararak güçlü bir patlama yarattığını düşünüyorlar. Patlama ile oluşan bir kabuğun içinde; birleştirilmiş nötron yıldızları, çok miktarda gaz ve toz emen bir kara delik oluşmaya başladı ve hızla hareket eden bu malzeme, kara deliğin etrafında hızla dönen bir disk oluşturdu. Ardından kutuplardan patlayarak uzaya doğru ayrıldı.

Bazı bilim insanları, 155 günde 2 ışık yılı ileriye giden bu cismin sadece bir yanılsama olduğunu düşünüyorlar. Kısa süreli Gama ışınlarını ortaya çıkaran patlama "multimessenger astronomi" dönemini de açtı. Bu olay, çekimsel dalgaların (Albert Einstein tarafından bir yüzyıl önce ilk kez tahmin edilen uzay-zamanındaki dalgalanmalar) algılandığı ilk olay olarak da tarihe geçti.