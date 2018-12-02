Karanlık Maddeyi Keşfetmemize Yardım Edecek Atomik Saat

Zamanı ölçme konusundaki hassaslıkları sayesinde bilim insanlarınca pek çok farklı alanda kullanılan atomik saatler, insanlar için dakik olmayı sağlayan tek gerçek ölçek olarak görülüyor.

Bilim insanları, zamanı şimdiye kadarki tüm saatlerden daha doğru ölçebilen, aşırı hassas bir atomik saat üretti. Saatin 14 milyar yılda kaybettiği süre 1 saniyeden fazla olmayacak. Saat o kadar istikrarlı ki tek bir gün boyunca sadece yüzde 0.000000000000000032 değişim oranı tespi edilmiş durumda.

Karanlık maddenin 3 boyutlu simülasyonu

Saatin bu kusursuza yakın ölçüm gücü; karanlık maddeyi tespit etmek, evren boyunca dalgalanan yerçekimsel dalgaları ölçmek ve Dünya'nın yerçekimi alanının kesin şeklini daha önce görülmemiş bir hassasiyetle belirlemek için kullanılabilecek. Bilim insanları, evrenin bilinmeyenlerine dair araştırmalarda bu 'aşırı hassas' atomik saatlerin çok büyük katkısı olduğunu belirtiyor ve bu yeni saat sayesinde de pek çok konuda önemli sorulara cevap bulunabileceği düşünülüyor.

Einstein'ın genel görelilik kuramının öngördüğü gibi, zaman, yerçekimi alanında bulunduğunuz yere bağlı olarak farklı şekilde hareket eder. Yüksek bir dağın tepesinde, Dünya'nın merkezinden uzakta olan bir saat, aynı dağın tabanında bulunan bir saatten biraz daha hızlı ilerleyecektir ve bu bir hata değil. Zaman aslında dağın tepesinde biraz daha hızlı ilerler. İşte bu çok küçük oranda değişimleri ölçebilmek için de hassas saatlere ihtiyacımız var.

Üretilen bu yeni saat ise 1 santimetrelik yükseklik değişimlerinde bile yaşanan zaman farkını ölçebilecek kadar gelişmiş durumda. Saati üreten ekip ise karanlık madde üzerine araştırmalar yapan bir ekibin parçası ve saatin sağladığı verilerin karanlık maddenin tespitinde kullanılması bekleniyor.