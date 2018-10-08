Bilim İnsanlarından Küresel Isınma Hakkında Sert Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin küresel ısınma hakkındaki 33 sayfalık raporu yayınlandı. Rapora göre insanlık olarak hemen harekete geçmezsek Dünya, kısa süre içinde yaşanamaz bir gezegen haline gelebilir.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel ısınma konusunda son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen zirvenin ardından yayımlanan alışılmadık sertlikteki rapor hakkında konuşan Greenpeace yetkilisi Kaisa Kosonen, ‘’Bilim insanları büyük harflerle 'Hemen harekete geçin, aptallar" demek istiyor ama kibarca bunu gerçekler ve rakamlarla ifade ettiler.’’ diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yayınlanması için 3 yıl boyunca müzakereler gerçekleştirilen 33 sayfalık raporda küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak, ‘’Küresel ısınmayı kontrol altına almak için 10 yıldan daha az bir zamanımız var. Dünya risk altında.’’ ifadelerine yer verildi. Küresel iklim değişikliği ve alınması gereken önlemler ile ilgili raporda yer alan bazı satır başlıkları şu şekilde:

Sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamak imkansız değil. Ama hükümetlerin taahhütleri bunu sağlamaya yeterli değil.

Şu anda sıcaklık artışı 3-4 dereceye çıkma yolunda.

Ormanlaştırma, elektrikli taşıma sistemlerine geçiş, karbon yakalama ve depolama teknolojisi yaşamsal önemde.

Küresel karbon emisyonunu, 2030'a kadar 2010'daki seviyesine kıyasla yüzde 45 azaltmamız gerekiyor.

Küresel ısınmadaki artışı 1.5 dereceyle sınırlama ihtimalini yüzde 66'ya çıkarabilmek için 2047'ye kadar atmosfere yayılan karbondiyoksit miktarıyla, ortadan kaldıracağımız karbondiyoksit miktarını eşitlemek zorundayız.

Bunun için önümüzeki 32 yıl içinde elektriğin yüzde 70-85'ini yenilenebilir kaynaklardan üretmeliyiz.

Peki sıcaklık artışını 2 derece yerine 1.5 derece seviyesinde tutarsak ne olur?

Daha az aşırı sıcak, yağış ve kuraklık olacak.

2100'de deniz seviyesi 10 santimetre daha düşük olacak.

2 derece artışta tüm mercan kayalıkları yok olacak. Oysa 1. 5 derece artışta mevcut ekosistemlerinin yüzde 10-30'nu koruma şansımız yüksek.

Özellikle sahra altı Afrika, Güney Doğu Asya ile Güney ve Orta Amerika'da mısır, pirinç ve buğday hasadında düşüş sınırlı olacak.

Küresel ısınma nedeniyle su sıkıntısı yaşayacak insanların oranı yüzde 50 daha az olacak.

Kuzey Kutbu'nda yazın buz kitleleri görülmesi ihtimali 10 yılda 1'den 100 yılda 1'e düşecek.

Yayınlanan rapora göre Dünya’da yaşanacak 2 derecelik bir sıcaklık artışına izin vermek, dünyanın yaşanabilirliğine ciddi şekilde darbe vuracak ve bir diğer deyişle Dünya’nın gelecekte de yaşamı destekleyen bir gezegen olması ile ilgili kumar oynanmış olacak. Üstelik 2030 yılına kadar bu eşiğin aşılması söz konusu. Dünya’nın yaşanabilir bir gezegen olarak kalması ve sıcaklık artışının 1.5 derecede sabitlenmesi için 2016-2035 yılları arasında 2.4 trilyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmesi gerekiyor.