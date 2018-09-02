Bilim İnsanları, Mercanları Hayat Döndürmeyi Başardı

Mercanlar hem ekosistem için hem de doğrudan insanlar için oldukça kritik bir yerde duruyor ancak ne yazık ki mercanların %50'si insandan kaynaklanan sebeplerle yok olmuş durumda.

Mercanlar, dünya üzerinde yaşayan en garip hayvan türlerinden biri ve özellikle okyanus ekosistemi için oldukça önemliler. Aynı zamanda insanların soludukları oksijenin %50'si temiz ve sağlıklı okyanuslar tarafından salınır ancak mercanların yok olması, okyanusların da geleceğini tehlikeye atıyor çünkü okyanusların temiz kalabilmesi için mercanlara ihtiyaç var.

Yapılan araştırmalar sonucunda, okyanus tabanlarında yer alan mercan resiflerinin %50'sinin balıkçılık ve çiftlikler ile fabrikalardan okyanuslara bırakılan kirli atıklar sebebiyle son 30 sene içerisinde yok olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda yaşanan küresel ısınma ile de okyanuslar ısınıyor ve fazla miktarda karbondioksit emiyor. Bu da okyanusların daha asidik hale gelmesine neden oluyor ve mercanlar bu asitli sularda barınamıyor.

Bilim insanları, hem insan türünü hem de okyanus ekosistemini etkileyen mercan ölümleri ile nasıl başa çıkacaklarına dair yeni çalışmalar gerçekleştirdiler ve araştırmaların sonuçları oldukça başarılı.

Bir grup biyoloğun yürüttüğü çalışmada, daha asidik sulara adapte olabilen mercan türleri araştırıldı ve bu türlerin su altı çiftliklerinde ve laboratuvar ortamında hızla üretilmesi sağlandı. Sonrasında araştırma ekibi, bu mercanları su altındaki yabani doğal ortamlarında büyümek üzere okyanusa geri götürdü.

Acropora florida mercanları

Ekip öncelikle PVC'den yapılmış 'ağaç' benzeri yapıları su altında konumlandırıp, bu yapay ağaçlarda mercanları büyümeye bıraktı. Mercanlar yeterince büyüdüklerinde ise dallardan alınıp resifteki bölgelerine götürüldüler ve burada çoğalmaya devam ettiler. Bu yöntem Acropora florida olarak adlandırılan dallı mercan türleri için kullanıldı ve başarılı oldu.

Bir diğer mercan türü ise Siderastrea siderea olarak adlandırılan mercan. Bu tür de tehlike altında ve en hızlı yok olan mercan türlerinden biri. Aynı araştırma ekibi, bu tür için de özel su altı çiftlklerinde üretim yolunu denediler. 100-200 sene arasında ulaştıkları boyutlara mercanları birkaç sene içerisinde ulaştırmayı başaran ekip, sonrasında bu mercanları da okyanus altındaki yerlerine bıraktı.

Siderastrea siderea mercanları

Biyologlar bu sayede mercan resiflerindeki hızlı yok oluşun önüne geçilebileceğini ve okyanus tabanının doğal dengesinin daha rahat korunabileceğini söylüyor. Mercan resiflerinin yok olmaması için pek çok çalışma var ve bilim bu konuda hayli ümitli. Ancak hızla etkisi artan küresel ısınma sebebiyle gelecekte işlerin çok daha zor olacağı da artık kabul edilmiş durumda.