Bilim insanları, ciddi yıkıma sebebiyet veren depremleri önceden tahmin ederek zararı minimuma indirmek için çeşitli yollar arıyor.

Bir sonraki depremin nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini bulmak için sayısız bilimsel araştırmalar yapılmış ve sayısız paralar harcanmıştır. Ancak, daha iyi uyduların ve daha güçlü matematiksel modellerin kullanımıyla önemli ölçüde iyileşen hava tahminlerinden farklı olarak deprem tahminleri, genelde başarısızlıklarla sonuçlanmıştır.

Son yıllarda dünyada görülen büyük çaplı depremler ise genellikle güvenli olarak nitelendirilen yerlerde meydana geldi. Ayrıca 1994'te Los Angeles'da meydana gelen büyük deprem sismik haritalarda görülmeyen bir fay üzerinde görüldü.

Şimdilerde ise birçok bilim insanı büyük miktarlardaki sismik verileri analiz etmek, depremlerin nasıl davrandığını anlamak ve insanları daha erken uyarabilmek için yapay zekalardan yardım alıyor. Geçmiş deprem tahminlerinin başarısız olduğunun farkında olan bilim insanları, bu konuda yapay zekalara oldukça güveniyor.

Sismik tehlike haritalarındaki deprem olasılıkları olan bölgelerin son derece uygunsuz ve yanlış bilgiler içerdiğini söyleyen araştırmacılar, bu sorunların ilerde tehlike yaratabileceğini ifade ediyor. Los Angeles'ın sismik bir haritası, bölgede 50 yıl boyunca meydana gelebilecek depremler hakkında bilgiler içerirken son derece karmaşık verilere sahip.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Jeoloğu olan Katherine M. Scharer, sekizinci yüzyılda oluşan San Andreas fayının Güney Kaliforniya kısmı boyunca önceki dokuz deprem için tahmini verileri araştırdı. Buradaki son depremin 1857 yılında oduğunu ve büyük depremlerin arasında 135 yıl süre olduğunu söyleyen uzmanlar, yakın zamanda burada büyük bir deprem olabileceğini tahmin ediyor. Yine de depremler arası süreler çok değişken olduğu için bu deprem şimdi de olabilir yüz yıl sonra da.

Dijital asistanlardan şoförsüz arabalara kadar birçok alanda kullanılan yapay zeka teknolojisi bu deprem araştırmalarında da kullanılacak. Bilim insanları sismik verilerin Google ve Amazon gibi büyük şirketlerin kullandığı ses verilerine,sanal asistanlara çok benzediğini söylüyor. Binlerce karmaşık veri arasından en uygun örnekleri seçmek için yapay zekalardan faydalanmak isteyen bilim insanları umut vadeden konuşmalar yapıyor.

Yapay zeka teknolojisiyle daha çok sismik veri toplayabileceklerini söyleyen araştırmacılar, bu veriler sayesinde depremin yerini, zamanını ve şiddetini daha doğru tahmin edebilecek. Bakalım bu teknoloji ilerde insanlara nasıl faydalar sağlayacak.